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Реал - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз на матч Кубка Испании
Реал - Реал Сосьедад: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.02.2020 ⋊ Кубок Испании онлайн на UA-Футбол
Не самый лучший жребий для "Реала". Но, наверное, и не самый плохой. Добавляет мадридцам шансов на успех тот факт, что матч состоится на его территории. Хотя у басков есть свежий опыт побед на "Бернабеу" – в январе 2019-го в рамках Ла Лиги команда из Сан-Себастьяна была сильнее 2:0.
Поэтому баски будут бороться. Тем более, в противостоянии с одного поединка у андердога шансов на успех больше, чем в противостоянии с двух. Однако "Реал Сосьедаду" не мешало бы повысить уровень игры и уровень уверенности. В последних четырех поединках Ла Лиги баски трижды проиграли и лишь однажды выиграли – не тот бэкграунд, на который можно опереться на "Бернабеу". Хотя и обреченности в предчувствиях подопечных Иманоля быть не должно – команда самодостаточная и хорошо укомплектованная.
"Реал" не устанавливал ограничений по арендованным, поэтому сыграет на "Бернабеу" один из лидеров "Реал Сосьедада" Мартин Эдегор. Для него это будет принципиальный бой и возможность доказать Зидану свою зрелость для игры за "Реал".
За "Реал Сосьедад" не сыграет Асьер Ильярраменди, а вот участие Мойя и Сурутуса под вопросом. У "Реала" не будет Мариано и Асенсио. Зато восстановился Эден Азар, котрый уже работал в основной группе. Также вернулся в обойму Гарет Бэйл, работу в спортзале проводили Лукас Васкес, Каземиро и Дани Карвахль. Зидан на них рассчитывает также.
"Реал" в этом сезоне практически непобедим. Начиная с сентября месяца, когда команду еще лихорадило, мадридцы проиграли лишь раз – на поле "Мальорки". Заслуживает внимания и тот факт, что в последних 13-и матчах "Реал" пропустил всего пять голов.
Прогноз. Победа "Реала" 2:1.
Ставка: "Реал Сосьедад" не будет закрываться в обороне, потому что он этого не умеет. Поэтому есть шанс увидеть на поле перестрелку с голами в ворота обеих команд. Возможно даже с добавленным временем.