Реал - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз на матч Кубка Испании

Кубок Испании. Четвертьфинал. Испания. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу". 06.02.2020. 20:00. Арбитр в поле – Антонио Матеу Лаос; видеотрансляция – MEGOGO

Не самый лучший жребий для "Реала". Но, наверное, и не самый плохой. Добавляет мадридцам шансов на успех тот факт, что матч состоится на его территории. Хотя у басков есть свежий опыт побед на "Бернабеу" – в январе 2019-го в рамках Ла Лиги команда из Сан-Себастьяна была сильнее 2:0.

Поэтому баски будут бороться. Тем более, в противостоянии с одного поединка у андердога шансов на успех больше, чем в противостоянии с двух. Однако "Реал Сосьедаду" не мешало бы повысить уровень игры и уровень уверенности. В последних четырех поединках Ла Лиги баски трижды проиграли и лишь однажды выиграли – не тот бэкграунд, на который можно опереться на "Бернабеу". Хотя и обреченности в предчувствиях подопечных Иманоля быть не должно – команда самодостаточная и хорошо укомплектованная.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 1000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

"Реал" не устанавливал ограничений по арендованным, поэтому сыграет на "Бернабеу" один из лидеров "Реал Сосьедада" Мартин Эдегор. Для него это будет принципиальный бой и возможность доказать Зидану свою зрелость для игры за "Реал".

За "Реал Сосьедад" не сыграет Асьер Ильярраменди, а вот участие Мойя и Сурутуса под вопросом. У "Реала" не будет Мариано и Асенсио. Зато восстановился Эден Азар, котрый уже работал в основной группе. Также вернулся в обойму Гарет Бэйл, работу в спортзале проводили Лукас Васкес, Каземиро и Дани Карвахль. Зидан на них рассчитывает также.

"Реал" в этом сезоне практически непобедим. Начиная с сентября месяца, когда команду еще лихорадило, мадридцы проиграли лишь раз – на поле "Мальорки". Заслуживает внимания и тот факт, что в последних 13-и матчах "Реал" пропустил всего пять голов.

Прогноз. Победа "Реала" 2:1.

Ставка : "Реал Сосьедад" не будет закрываться в обороне, потому что он этого не умеет. Поэтому есть шанс увидеть на поле перестрелку с голами в ворота обеих команд. Возможно даже с добавленным временем.