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Абидаль не будет уволен из Барселоны

Испания
(1 голосов)

Решение принято лично президентом

Абидаль не будет уволен из Барселоны
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" вновь стала главным поставщиком новостей. На этот раз, все дело в конфликте между капитаном (Месси) и спортивным директором (Абидалем).

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Президент каталонской команды, Жозеп Бартомеу, пока что не планирует увольнять француза. По данным Sport.es, он хочет примирить экс-товарищей по команде.

Бартомеу хочет отправиться с командой на игру против "Атлетика", чтобы объединить стороны. Однако, AS имеет информацию, что в начале следующего сезона, Абидаль может покинуть команду.

Эрик работает на своем посту с лета 2018 года.

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В статье: Лионель Месси Эрик Абидаль Барселона Жозеп Бартомеу
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Источник:
AS

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Комментарии (3)
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Konomist@mail.ru (Запорожье)
05.02.2020 в 20:45
Да что ж такое, великий прогнозист Дариан Кларк днём писал, что вся команда объединились вокруг Месси и Абидаль будет уволен в ближайшее время. Хотя о чем я он вчера писал, что с Дембеле все нормально, никакой травмы нет))) 100 из 100 выбивает, просто гуру прогнозов
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+1
0
Algrab (Костопiль)
05.02.2020 в 20:29
Ця інформація не відповідає дійсності.Завжди ваш- монреальський олень:)
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
05.02.2020 в 20:27
Алени, тупой и ещё тупее-это вас:))
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+3
0

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