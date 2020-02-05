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Абидаль не будет уволен из Барселоны
Решение принято лично президентом
"Барселона" вновь стала главным поставщиком новостей. На этот раз, все дело в конфликте между капитаном (Месси) и спортивным директором (Абидалем).
Президент каталонской команды, Жозеп Бартомеу, пока что не планирует увольнять француза. По данным Sport.es, он хочет примирить экс-товарищей по команде.
Бартомеу хочет отправиться с командой на игру против "Атлетика", чтобы объединить стороны. Однако, AS имеет информацию, что в начале следующего сезона, Абидаль может покинуть команду.
Эрик работает на своем посту с лета 2018 года.