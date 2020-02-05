Абидаль не будет уволен из Барселоны

"Барселона" вновь стала главным поставщиком новостей. На этот раз, все дело в конфликте между капитаном (Месси) и спортивным директором (Абидалем).

Читайте также Кризис в Барселоне. Месси раскритиковал спортивного директора Эрика Абидаля

Президент каталонской команды, Жозеп Бартомеу, пока что не планирует увольнять француза. По данным Sport.es, он хочет примирить экс-товарищей по команде.

Бартомеу хочет отправиться с командой на игру против "Атлетика", чтобы объединить стороны. Однако, AS имеет информацию, что в начале следующего сезона, Абидаль может покинуть команду.

Эрик работает на своем посту с лета 2018 года.