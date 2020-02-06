Кубок Испании. Мирандес вышел в полуфинал, станцевав на костях Вильярреала

"Мирандес" прошел в этом турнире уже двух элитных соперников, акции которых повышались от стадии к стадии – "Сельта", а затем "Севилья". "Вильярреал" также из категории топ-соперников и также с большим авторитетов. Однако представитель Сегунды и здесь не сломался.

"Мирандес" провел великолепный матч, пользуясь проблемами "Вильярреала" в обороне. Матеус воспользовался пространством на чужой половине поля, а уже непосредственно перед воротами искусно качнул оппонентов и пробил в ближний угол – трудовой гол. Уже после того "Мирандес" мог играть в большинстве, но арбитры решил не удалять Висенте Иборра за грубый фол перед пустыми воротами, но за пределами штрафной зоны. Ну и пусть. До конца тайма хозяева таки вышли вперед, символично, что с пенальти (за игру рукой). Мартин Меркеланс сделал счет 2:1.

Перед тем ведь Хави Онтиверос забил свой гол со штрафного. После перерыва Санти Касорла и сровнял счет голом с пенальти (также за игру рукой), но последнее слово осталось за хозяевами, которые в этом матче были лучше. Одаинда откликнулся на подачу Меркеланса со штрафного и второй раз в истории вывел "Мирандес" в полуфинал Кубка Испании. Гол Антонио Санчеса после контратаки два в один только усилил эйфорию хозяев.

Сказка продолжается.

Кубок Испании. Четвертьфинал

Миранда-де-Эбро. Стадион "Андува"

"Мирандес" (II) - "Вильярреал" 4:2

Голы: Матеус Баррозо 17 Мартин Меркеланс 45 + 3 (пен.), Одей Одаинда 58, Антонио Санчес 90+2 - Хави Онтиверос 32, Санти Касорла 56 (пен.)

"Вильярреал": Андрес Фернандес - Марио Гаспар, Софьян Чакла (Рубен Пенья 46), Рамиро Мори, Хави Куинтилла - Висенте Иборра - Самуэль Чуквезе (Пако Алькарас 65), Андре-Франк Ангисса (Мой Гомес 71), Санти Касорла, Хави Онтиверос - Херард Морено