Пофамильно: Абидаль рассказал, кто из топ-форвардов мог перейти в Барселону в январе

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Эрик Абидаль подтвердил, что клуб интересовался нападающим лондонского "Арсенала" Пьер-Эмериком Обамеянгом. В шорт-лист каталонцев также входят Оливье Жиру и Фернандо Льоренте. Напомним, весь сыр-бор с поиском нападающего – из-за травмы главного страйкера в лице Луиса Суареса. Цитирует француза Daily Mail.

"Я знаю габонца, конечно же. Это важный игрок для "Арсенала", он способен решить исход матча. Логично ожидать, что летом у нас будет еще одна "девятка", хоть мы и знаем, что Суарес вернется еще сильнее после повреждения".