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Пофамильно: Абидаль рассказал, кто из топ-форвардов мог перейти в Барселону в январе

Испания
(1 голосов)

Эрик – главный создатель хайпа в эти дни

Пофамильно: Абидаль рассказал, кто из топ-форвардов мог перейти в Барселону в январе
Новина українською

Спортивный директор каталонской "Барселоны" Эрик Абидаль подтвердил, что клуб интересовался нападающим лондонского "Арсенала" Пьер-Эмериком Обамеянгом. В шорт-лист каталонцев также входят Оливье Жиру и Фернандо Льоренте. Напомним, весь сыр-бор с поиском нападающего – из-за травмы главного страйкера в лице Луиса Суареса. Цитирует француза Daily Mail.

"Я знаю габонца, конечно же. Это важный игрок для "Арсенала", он способен решить исход матча. Логично ожидать, что летом у нас будет еще одна "девятка", хоть мы и знаем, что Суарес вернется еще сильнее после повреждения".

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"Да, летом нам понадобится еще один топ-игрок. В нашем списке есть Оливье Жиру, Фернандо Льоренте и Обамеянг – мы решили не подписывать форварда в январе".

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В статье: Эрик Абидаль Оливье Жиру Арсенал (Лондон) Фернандо Льоренте Луис Суарес Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
06.02.2020 в 12:06
В этом году мы не поехали на канары, в следующем мы не поедем на Мальдивы:)))
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0
0
ДобрыйУпырь (Rim)
06.02.2020 в 09:20
Эрик, ты похоже новичок в этом деле, ну или башку отшибло на производстве, у нас в футболе такие вещи клером гнать не принято ))
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+1
0
rjhxb61@ukr.net (киев)
06.02.2020 в 09:59
Изначально был назначен козлом отпущения. Все помнят о выборах президента ФК Барселона))
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.02.2020 в 10:29
0
-1

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