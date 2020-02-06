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Пофамильно: Абидаль рассказал, кто из топ-форвардов мог перейти в Барселону в январе
Эрик – главный создатель хайпа в эти дни
Спортивный директор каталонской "Барселоны" Эрик Абидаль подтвердил, что клуб интересовался нападающим лондонского "Арсенала" Пьер-Эмериком Обамеянгом. В шорт-лист каталонцев также входят Оливье Жиру и Фернандо Льоренте. Напомним, весь сыр-бор с поиском нападающего – из-за травмы главного страйкера в лице Луиса Суареса. Цитирует француза Daily Mail.
"Я знаю габонца, конечно же. Это важный игрок для "Арсенала", он способен решить исход матча. Логично ожидать, что летом у нас будет еще одна "девятка", хоть мы и знаем, что Суарес вернется еще сильнее после повреждения".
"Да, летом нам понадобится еще один топ-игрок. В нашем списке есть Оливье Жиру, Фернандо Льоренте и Обамеянг – мы решили не подписывать форварда в январе".