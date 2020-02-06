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Бывший форвард Карпат и Динамо - в шорт-листе Барселоны

Испания
(2 голосов)

А Блохину он не нравился

Бывший форвард Карпат и Динамо - в шорт-листе Барселоны
Новина українською

Испанский форвард "Алавеса" Лукас Перес Мартинес, который в 2011-2013 годах выступал в львовских "Карпатах", а в 2013 году - "грел" скамейку запасных в киевском "Динамо", является одним из кандидатов на усиление атакующего звена "Барселоны".

Mundo Deportivo отмечает, что стоимость потенциального трансфера может составить 15 млн евро. И это - один из самых доступных вариантов в шорт-листе "Барсы". Сейчас руководство клуба связывается с представителем футболиста.

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А вот в "Алавесе" отмечают, что никаких трансферных предложений по Лукаса им, по крайней мере до завершения трансферного окна, не поступало. И клуб не собирается расставаться с нападающим, который в 21 матче Ла Лиги забил 8 голов и отдал 4 ассиста. А буквально в начале года Лукас получил повреждение и оправился от него лишь сейчас, в начале февраля.

Также в шорт-листе каталонского гранда - нападающий "Бетиса" Борха Иглесиас и представитель "Жироны", 33-летний Кристиан Стуани.

Испанские СМИ отмечают, якобы Ла Лига согласилась дать разрешение "Барселоне" на подписание игрока, несмотря на закрытое трансферное окно. Причиной являются травмы сразу двух нападающих основы - Усмана Дембеле и Луиса Суареса. Оба рискуют оставаться в лазарете до конца сезона.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Карпаты (Львов) Лукас Перес Алавес (Витория-Гастейс)
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Комментарии (3)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
06.02.2020 в 11:48
Хороша замєна Суаресу
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.02.2020 в 11:15
Все команды равны, просто ФКБ ровнее))
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мы за динамо (киев)
06.02.2020 в 11:46
так погодилась чи якоби. цікава мудня.
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