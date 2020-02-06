Бывший форвард Карпат и Динамо - в шорт-листе Барселоны

Испанский форвард "Алавеса" Лукас Перес Мартинес, который в 2011-2013 годах выступал в львовских "Карпатах", а в 2013 году - "грел" скамейку запасных в киевском "Динамо", является одним из кандидатов на усиление атакующего звена "Барселоны".

Mundo Deportivo отмечает, что стоимость потенциального трансфера может составить 15 млн евро. И это - один из самых доступных вариантов в шорт-листе "Барсы". Сейчас руководство клуба связывается с представителем футболиста.

А вот в "Алавесе" отмечают, что никаких трансферных предложений по Лукаса им, по крайней мере до завершения трансферного окна, не поступало. И клуб не собирается расставаться с нападающим, который в 21 матче Ла Лиги забил 8 голов и отдал 4 ассиста. А буквально в начале года Лукас получил повреждение и оправился от него лишь сейчас, в начале февраля.

Также в шорт-листе каталонского гранда - нападающий "Бетиса" Борха Иглесиас и представитель "Жироны", 33-летний Кристиан Стуани.

Испанские СМИ отмечают, якобы Ла Лига согласилась дать разрешение "Барселоне" на подписание игрока, несмотря на закрытое трансферное окно. Причиной являются травмы сразу двух нападающих основы - Усмана Дембеле и Луиса Суареса. Оба рискуют оставаться в лазарете до конца сезона.