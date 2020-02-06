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Снимая скальп с очередной команды Ла Лиги. Мирандес – Вильярреал 4:2. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

"Кабаны" протаранили "Желтую субмарину"

Снимая скальп с очередной команды Ла Лиги. Мирандес – Вильярреал 4:2. Обзор матча и видео голов
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"Сельта", "Севилья", а теперь – "Вильярреал". "Мирандес" продолжил выбивать коллективы чемпионата Испании из Кубка страны и на стадии 1/16 финала турнира. В поединке с подопечными Хавьера Кальехи, "Мирандес" идеально воспользовался всеми проблемами соперника, а также не забыл оставить все свои ресурсы на поле. Голевая перестрелка закономерно закончилась победой аутсайдера. Теперь перед всеми нами насущный вопрос – продолжится ли сказка в полуфинале?

Смотрите видеообзор матча Кубка Испании "Мирандес" – "Вильярреал".

Миранда-де-Эбро. "Андува".

"Мирандес" – "Вильярреал" 4:2

Голы: Матеус Баррозо (17), Мартин Меркеланс (45+3, с пенальти), Одей Одаинда (58), Антонио Санчес (90+2) – Хави Онтиверос (32), Санти Касорла (56, с пенальти).

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В статье: Кубок Испании Вильярреал Мирандес (Испания)
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