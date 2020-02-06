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СМИ: Месси реально может покинуть Барсу из-за обстановки в клубе. Главный претендент на Лео – Манчестер Сити

Испания
(2 голосов)

Похоже, это уже не шутки

СМИ: Месси реально может покинуть Барсу из-за обстановки в клубе. Главный претендент на Лео – Манчестер Сити
Новина українською

Как и вся футбольная общественность, топ-клубы Европы также продолжают мониторить обстановку вокруг конфликта Лионеля Месси с Эриком Абиделем. По информации сразу нескольких изданий разных стран (AS, ESPN, La Gazzetta dello Sport), аргентинец реально может покинуть Каталонию. На многократного обладателя Золотого мяча претендуют "Манчестер Сити", "Ювентус", "ПСЖ", "МЮ" и миланский "Интер".

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Фаворит в борьбе за Месси – "Манчестер Сити". Во-первых, аргентинец поддерживает хорошие отношения со спортивным директором английского клуба Чики Бегиристайном, управляющим Ферраном Сориано и главным тренером Хосепом Гвардиолой, все трое ранее работали в "Барселоне". Во-вторых, "горожане" – чуть ли не единственные, кто сможет потянуть зарплату Месси в размере 59 миллионов евро в год.

Контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2021 года, но в трудовом договоре Лео есть опция, позволяющая форварду стать свободным агентом уже этим летом. Бывший футболист "сине-гранатовых" Франсиско Хосе Карраско поделился своим мнением о ситуации:

"Месси чувствует себя не в своей тарелке. За все годы, что я за ним наблюдаю и наслаждаюсь его игрой, он впервые выглядит так, будто одной ногой вне клуба. Мне никогда не приходилось говорить такое ранее", – цитирует Карраско Fox Sports Asia со ссылкой на El Chiringuito.

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В статье: Лионель Месси Барселона Абидаль Манчестер Сити
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Комментарии (25)
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fommisch (Москва)
06.02.2020 в 14:51
Байки для привлечения внимания по-моему: Барса создавалась под Месси, работает феномен Месси только в такой заточенной под него команде (как обратный пример - сборная Аргентины, которая толком ничего и не выйграла с Месси). МанСити - есть готовый коллектив и встроить туда ещё одну звезду - минимум шансов. По деньгам его любой клуб шейхов потянет или МЛС и Китаем - но, думаю, для Месси фактор денег не является решающим - он сам понимает, что без Барсы будет очень тяжело.
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0
0
Лекарь (село Дарница)
06.02.2020 в 14:05
Горожане не единственные, кто способен потянуть зарплату Месси. Есть еще Реал))
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+4
0
avatar
Барселинис (землянин)
06.02.2020 в 14:05
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0
0
Лекарь (село Дарница)
06.02.2020 в 14:09
Не, ну а чо? Всем можно глупости сочинять, а мне нет?
+3
0
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Барселинис (землянин)
06.02.2020 в 14:43
Можно. Только смотри не увлекайся, бо затягне по самі вуха.. Примеров много..
0
0
SportStats (Одесса)
06.02.2020 в 14:04
В Ювентус :)
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+3
0
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Инспектор ( )
06.02.2020 в 14:03
Такую же зарплату уже не дадут нигде
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+3
0
Konomist@mail.ru (Запорожье)
06.02.2020 в 13:56
Ну что ж, если решится-таки на переход и поможет мс выиграть лч, то реально утрет нос всем, кто рассказывал о тепличных условиях, думаю если уходить то именно этим летом, потому что дальше будет спад. Если уйдёт, то уважения к нему прибавится, по моему мнению.
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+2
0
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Барселинис (землянин)
06.02.2020 в 14:01
Да, согласен. Если уходить, то только сейчас. Но вот как быть с семьёй, захотят ли переезжать в сырую Англию?...
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+1
0
Konomist@mail.ru (Запорожье)
06.02.2020 в 14:33
Думаю, если перейдёт, то года на 3, максимум на 4, с такими ресурсами можно и пожить на 2 страны.
0
0
oda1979 (Запорожье)
06.02.2020 в 14:47
Или не утрёт. Все таки мелковат Месси для АПЛ.
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0
0
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Барселинис (землянин)
06.02.2020 в 13:50
Лично мне интересно было бы посмотреть на игру Месси в другом клубе. Барсе он уже всё отдал, шо мог и ещё немножечко сверху. Имеет полное моральное право уйти и никто ему худого слова не бросит в спину.
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+3
0
balamyt (Boston)
06.02.2020 в 13:49
Да уход Месии из Барсы ( скажем в МС ) вполне реален (при этом они смогут вернуть Неймара ) ...Слишком частая смена тренеров и завершение карьер близких ему по духу соратников.сказывается..но я сомниваюсь что это произойдет...семья привыкла к климату и привязанность к родному клубу тоже могут быть помехой
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+2
0
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Maldini (Киев)
06.02.2020 в 13:48
Поздновато,но всё возможно!Не думаю чтобы он особенно нуждался в "чипсах!"Конфликт с Абидалем-не верю!Но Барса медленно разваливается... и это закономерно!НУ не может сказка длиться ВЕЧНОСкоро будет ей пипец!ЖелаюЛео доиграть в Барсе и КРАСИВО УЙТИ НА ПОКОЙ-ЗАСЛУЖИЛ!!!Или он хочет уйти инвалидом,зачем,у него большая семья!?
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+1
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.02.2020 в 13:32
Если говорить правду, то правдой есть то, что сказано здесь в самом последнем абзаце бывшим игроком Барселоны Карраско в прямом эфире ТВ программы "Иль Чирингито". Ему ТАК кажется, что Месси сейчас, как никогда близок к уходу... И всё! Мнение всего одного человека. Его предположение... Всё, что выше этой информации, это авторский наброс, чтобы придать важность информации...
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0
-2
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Суржику--бій (Краматорск)
06.02.2020 в 13:12
"..через обстановку в клубі ".Через обставини(ситуацію) в клубі.
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+3
0
Kortezzz (Одесса)
06.02.2020 в 12:59
Думаю, что вряд ли уйдет. Разговоры об этом возникают периодически с момента прихода Пепа в МС, но Месси пока в Барсе. Но лично мне хотелось бы посмотреть на Лео в Премьер-Лиге)
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+5
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.02.2020 в 13:02
Месси побоится уйти и Барсы, а тем более в АПЛ, где такой свободы на поле как в Ла Лиге соперники ему не позволят.
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+5
-4
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Барселинис (землянин)
06.02.2020 в 13:40
А чего ему боятся на склоне футбольных лет? Пусть идёт. Я буду только ЗА.
+2
-1
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Maldini (Киев)
06.02.2020 в 13:42
Совершенно верно!АПЛ НА ПОРЯДОК ВЫШЕ!Там так играет защита,один Ван Дейк чего стоит,ну и другие.Его игру уже изучили.да и возраст,уже не ЮНОША,два тайма с трудом вытягивает!
+2
0
avatar
Барселинис (землянин)
06.02.2020 в 13:56
Можно в Италию. Там футбол по-мягче, язык похож, климат..
0
0
York (Донецк)
06.02.2020 в 12:57
Не интересно ему без Кристины в Реале! Хотелось бы наблюдать за его игрой в другом клубе!
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+3
-1
prockop4uck (Киев)
06.02.2020 в 12:42
Капец МС Истеричка на судне к беде
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+4
-6
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.02.2020 в 13:28
Ты в больничной палате и ещё и на судне? Ох, сочувствую тебе, истеричка...
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+1
-6
Очманілий Заєць (Odessa)
06.02.2020 в 12:33
БРЕХНЯ!
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+5
-3

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