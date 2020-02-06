СМИ: Месси реально может покинуть Барсу из-за обстановки в клубе. Главный претендент на Лео – Манчестер Сити

Как и вся футбольная общественность, топ-клубы Европы также продолжают мониторить обстановку вокруг конфликта Лионеля Месси с Эриком Абиделем. По информации сразу нескольких изданий разных стран (AS, ESPN, La Gazzetta dello Sport), аргентинец реально может покинуть Каталонию. На многократного обладателя Золотого мяча претендуют "Манчестер Сити", "Ювентус", "ПСЖ", "МЮ" и миланский "Интер".

Фаворит в борьбе за Месси – "Манчестер Сити". Во-первых, аргентинец поддерживает хорошие отношения со спортивным директором английского клуба Чики Бегиристайном, управляющим Ферраном Сориано и главным тренером Хосепом Гвардиолой, все трое ранее работали в "Барселоне". Во-вторых, "горожане" – чуть ли не единственные, кто сможет потянуть зарплату Месси в размере 59 миллионов евро в год.

Контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2021 года, но в трудовом договоре Лео есть опция, позволяющая форварду стать свободным агентом уже этим летом. Бывший футболист "сине-гранатовых" Франсиско Хосе Карраско поделился своим мнением о ситуации: