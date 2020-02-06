Эмери: Мбаппе? У Килиана есть потенциал, чтобы стать лучшим – хотелось бы увидеть его в Испании

Экс-менеджер лондонского "Арсенала" и французского "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери поделился своим мнением о будущем форварда французского клуба Килиана Мбаппе. Цитирует тренера A Bola.

"Когда я работал в "ПСЖ", то прикладывал все усилия для того, чтобы у нас в составе были лучшие. В этом клубе у всех есть возможность выиграть ЛЧ – поэтому, Мбаппе на хорошем месте. Сейчас я смотрю футбол и нахожусь в Испании: хотелось бы увидеть его в Ла Лиге. У него будущее настоящего победителя – у Килиана есть потенциал, чтобы стать лучшим в мире. Но все зависит от француза".