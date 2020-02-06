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Эмери: Мбаппе? У Килиана есть потенциал, чтобы стать лучшим – хотелось бы увидеть его в Испании

Испания
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Эмери: Мбаппе? У Килиана есть потенциал, чтобы стать лучшим – хотелось бы увидеть его в Испании
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Экс-менеджер лондонского "Арсенала" и французского "Пари Сен-Жермен" Унаи Эмери поделился своим мнением о будущем форварда французского клуба Килиана Мбаппе. Цитирует тренера A Bola.

"Когда я работал в "ПСЖ", то прикладывал все усилия для того, чтобы у нас в составе были лучшие. В этом клубе у всех есть возможность выиграть ЛЧ – поэтому, Мбаппе на хорошем месте. Сейчас я смотрю футбол и нахожусь в Испании: хотелось бы увидеть его в Ла Лиге. У него будущее настоящего победителя – у Килиана есть потенциал, чтобы стать лучшим в мире. Но все зависит от француза".

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года. Известно, что Килиан и тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан регулярно отпускают друг другу взаимные комплименты.

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В статье: Унаи Эмери Ла Лига Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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