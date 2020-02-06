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Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда футбольного дня. Мирандес

Испания
(1 голосов)

Кубковая золушка

Команда футбольного дня. Мирандес
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересна история "Мирандеса" в этом Кубке Испании... Команда пропускала в каждом из пяти матчей турнира, но в каждом из них забивала больше. Можно говорить о том, что "Мирандес" втягивался в перестрелки 5:4, 3:2, 3:1 и 4:2. Только "Сельту" "Мирандес" победил относительно спокойно – со счетом 2:1, но в добавленное время.

Кроме "Сельты", "сверхурочно" "кабанов" заставляли работать "Коста Калида" и "Корухо" – представители Сегунды Б, соперники ниже классом. Априори, "Мирандесу" было проще с представителями элиты. Возможно, из-за отсутствия давления ответственности, возможно, из-за вероятной недооценки со стороны "Севильи" или "Вильярреала", а, возможно, благодаря безумному азарту.

Команда футбольного дня. Мирандес - изображение 1

Во вчерашнем поединке с "субмариной" "Мирандес" идеально пользовался проблемами соперника в обороне. "Желтая субмарина" и в чемпионате пропускает наибольше среди топ-10 (наравне с "Реал Сосьедадом"), однако компенсирует это продуктивной работой в атаке. "Вильярреал" претендует на место в зоне еврокубков и будет биться за него до последнего тура. Но не в Кубке Испании.

Для "Мирандеса" это второй в истории полуфинал Кубка короля. Впервые подобной вершины "красные" достигли в сезоне 2011/12 также в статусе представителя Сегунды Б. Интересно, что на стадии 1/32-й финала того турнира "кабаны" одолели именно "Влиьярреал" – 1:1 и 2:0. Далее по тому же сценарию был пройден "Расинг" (Сантандер), а в четвертьфинале "Эспаньол" проиграл в обоих матчах (тогда каждая стадия состояла из двух поединков). Лишь в полуфинале "Мирандес" сложил оружие, проиграв "Атлетику" Бильбао с крупным счетом второй матч – 2:6 (после 1:2 в первом поединке).

Команда футбольного дня. Мирандес - изображение 2

Учитывая то, что и полуфинальные пары сформируются по принципу слепого жребия, у "Мирандеса" ещё есть шансы продолжить эту сказку. Например, если за выход в финал придется бороться с "Гранадой" – соперником серьезным, но не сильнее "Севильи", "Вильярреала" или даже "Сельты".

Жеребьевка завтра, а в полуфинальное противостояние, в отличие от предыдущих стадий, будет состоять из двух матчей. Однако это не умаляет азарта и веры в собственные силы "Мирандеса".

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В статье: Кубок Испании Мирандес (Испания) герой футбольного дня
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