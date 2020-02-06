Юмтити пропустит матч с Атлетиком

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити не сыграет в матче с "Атлетиком" в 1/4 финала Кубка Испании, сообщает Marca.

26-летнему французу предстоит явиться в суд, поскольку владельцы его предыдущего дома хотят взыскать с футболиста более 180 тысяч евро за ущерб, нанесенный их имуществу. По словам хозяев дома, за время своего пребывания игрок сломал бассейн, а также несколько кранов.

В текущем сезоне защитник отыграл 10 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.