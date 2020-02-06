Фелиш: Атлетико достался самый сложный соперник в Лиге чемпионов

Форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш высказался о предстоящих матчах с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это будет очень трудное противостояние. Пожалуй, из всех команд нам достался самый тяжёлый соперник. "Ливерпуль" находится в отличной форме и добивается великолепных результатов. Они действующие обладатели трофея, и играть с ними будет очень тяжело, как и во всех матчах в Лиге чемпионов. Но против такого "Ливерпуля" играть будет ещё сложнее", — цитирует Фелиша Mundo Deportivo со ссылкой на Eleven Sports.

Напомним, что первый матч между "Атлетико" и "Ливерпулем" состоится в Мадриде уже 18 февраля. Ответная встреча пройдёт в Ливерпуле 11 марта