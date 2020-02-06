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Фелиш: Атлетико достался самый сложный соперник в Лиге чемпионов

Испания
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По мнению португальца, "матрасникам" будет очень не просто

Фелиш: Атлетико достался самый сложный соперник в Лиге чемпионов
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Форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш высказался о предстоящих матчах с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Это будет очень трудное противостояние. Пожалуй, из всех команд нам достался самый тяжёлый соперник. "Ливерпуль" находится в отличной форме и добивается великолепных результатов. Они действующие обладатели трофея, и играть с ними будет очень тяжело, как и во всех матчах в Лиге чемпионов. Но против такого "Ливерпуля" играть будет ещё сложнее", — цитирует Фелиша Mundo Deportivo со ссылкой на Eleven Sports.

Напомним, что первый матч между "Атлетико" и "Ливерпулем" состоится в Мадриде уже 18 февраля. Ответная встреча пройдёт в Ливерпуле 11 марта

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Ливерпуль Лига Чемпионов УЕФА Жоау Фелиш
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