Реал впервые при Зидане пропустил 4 гола в одном матче

Мадридский "Реал" не сумел пройти в полуфинал кубка Испании, проиграв "Реал Сосьедаду" 3:4.

Этот матч стал юбилейным для Зидана. Французский специалист провел в качестве тренера 250-ю игру (193 в "Реале" и 57 в "Кастильи"). Впервые при французском специалисте "сливочные" пропустили в одной игре четыре гола.

This is the first time Real Madrid have conceded 4 goals in a game under Zinedine Zidane.



Stunned. pic.twitter.com/3IF3luMGi4