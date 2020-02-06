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Реал впервые при Зидане пропустил 4 гола в одном матче
Еще и на родном стадионе
Мадридский "Реал" не сумел пройти в полуфинал кубка Испании, проиграв "Реал Сосьедаду" 3:4.
Этот матч стал юбилейным для Зидана. Французский специалист провел в качестве тренера 250-ю игру (193 в "Реале" и 57 в "Кастильи"). Впервые при французском специалисте "сливочные" пропустили в одной игре четыре гола.
This is the first time Real Madrid have conceded 4 goals in a game under Zinedine Zidane.— ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2020
Stunned. pic.twitter.com/3IF3luMGi4
Сегодня в кубке Испании игру также проведет "Барселона". Их соперником будет непростой "Атлетик".