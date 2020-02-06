Реал впервые при Зидане пропустил 4 гола в одном матче

Мадридский "Реал" не сумел пройти в полуфинал кубка Испании, проиграв "Реал Сосьедаду" 3:4.

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Этот матч стал юбилейным для Зидана. Французский специалист провел в качестве тренера 250-ю игру (193 в "Реале" и 57 в "Кастильи"). Впервые при французском специалисте "сливочные" пропустили в одной игре четыре гола.

This is the first time Real Madrid have conceded 4 goals in a game under Zinedine Zidane.



Stunned. pic.twitter.com/3IF3luMGi4 — ESPN FC (@ESPNFC) February 6, 2020

Сегодня в кубке Испании игру также проведет "Барселона". Их соперником будет непростой "Атлетик".