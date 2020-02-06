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Реал впервые при Зидане пропустил 4 гола в одном матче

Испания
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Еще и на родном стадионе

Реал впервые при Зидане пропустил 4 гола в одном матче
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Мадридский "Реал" не сумел пройти в полуфинал кубка Испании, проиграв "Реал Сосьедаду" 3:4.

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Этот матч стал юбилейным для Зидана. Французский специалист провел в качестве тренера 250-ю игру (193 в "Реале" и 57 в "Кастильи"). Впервые при французском специалисте "сливочные" пропустили в одной игре четыре гола.

Сегодня в кубке Испании игру также проведет "Барселона". Их соперником будет непростой "Атлетик".

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В статье: Зинедин Зидан Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
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