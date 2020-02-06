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Гарет Бэйл покинул Сантьяго Бернабеу за 10 минут до конца кубкового матча

Испания
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Гарет Бэйл покинул Сантьяго Бернабеу за 10 минут до конца кубкового матча
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Сегодня мадридский "Реал" проиграл дома "Реал Сосьедаду" и покинул розыгрыш кубка Испании.

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Данная игра не очень понравилась Гарету Бэйлу. Как сообщает испанский источник AS, валлийский форвард, за 10 минут до конца матча, покинул стадион "Сантьяго Бернабеу".

Он пропустил второй и третий голы своей команды, которые забили Начо и Родриго. Сам Бэйл в заявку на матч не попал, продолжая восстанавливаться после травмы.

Гарет Бэйл покинул Сантьяго Бернабеу за 10 минут до конца кубкового матча - изображение 1

Это не первый подобный случай - в октябре он также уехал во время матча против "Леганеса".

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В статье: Гарет Бэйл Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид)
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