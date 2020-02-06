Испания
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Гарет Бэйл покинул Сантьяго Бернабеу за 10 минут до конца кубкового матча
Никогда такого не было...
Сегодня мадридский "Реал" проиграл дома "Реал Сосьедаду" и покинул розыгрыш кубка Испании.
Данная игра не очень понравилась Гарету Бэйлу. Как сообщает испанский источник AS, валлийский форвард, за 10 минут до конца матча, покинул стадион "Сантьяго Бернабеу".
Он пропустил второй и третий голы своей команды, которые забили Начо и Родриго. Сам Бэйл в заявку на матч не попал, продолжая восстанавливаться после травмы.
Это не первый подобный случай - в октябре он также уехал во время матча против "Леганеса".
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