Гарет Бэйл покинул Сантьяго Бернабеу за 10 минут до конца кубкового матча

Сегодня мадридский "Реал" проиграл дома "Реал Сосьедаду" и покинул розыгрыш кубка Испании.

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Данная игра не очень понравилась Гарету Бэйлу. Как сообщает испанский источник AS, валлийский форвард, за 10 минут до конца матча, покинул стадион "Сантьяго Бернабеу".

Он пропустил второй и третий голы своей команды, которые забили Начо и Родриго. Сам Бэйл в заявку на матч не попал, продолжая восстанавливаться после травмы.

Это не первый подобный случай - в октябре он также уехал во время матча против "Леганеса".