Кубок Испании. Сгорела хата - гори и сарай. Барселона вылетела следом за Реалом

Проклятый турнир для фаворитов: "Атлетико", "Севилья", "Валенсия", "Вильярреал", "Реал", "Барселона"... все проиграли соперникам, которых на бумаге должны были переигрывать если не без напряжения, то без нервных потрясений точно. Но все дружно вылетели, открыв путь к трофею более скромным соискателям.

"Барса" наступила на те же грабли, что и в первом круге чемпионата. На "Сан-Мамесе" каталонцы действовали недостаточно агрессивно против высокого прессинга и плотной и организованной защиты соперника. Ну, были моменты, были, но не очень много: Ансу Фати не попал по воротам, Месси неудачно пробил со штрафного, а Гризманн проиграл выход один на один голкиперу.

А еще Френки Де Йонг смешно симулировал в ситуации, когда можно было попробовать проткнуть мяч мимо Унай Симона. Не сказать, что баски отбивались панически, но постоянно находились в напряжении. Одно неточное движение могло разрушить план на игру.

Однако такого движения не произошло. Напротив, в конце основного времени, когда, казалось, и "Барса" смирилась с необходимостью отбегать еще 30 минут, хозяева рискнули, уйдя вперед довольно большими силами. Ибай Гомес, который всего несколькими минутами ранее появился на поле, сделал работу на фланге, выполнил навес, а Иньяки Уильямс опередил Бускетса и срезал мяч в нижний дальний угол. Это был единственный удар "Атлетика" в створ ворот за 90 минут.

"Сгорела хата - горы и сарай" – так могли подумать болельщики "Барсы", которые вынуждены переживать сложные времена: в чемпионате приходится догонять, в клубе распри, Месси злой и обиженный, тренер неавторитетный. Вылет из Кубка гармонично вписывается в эту картину.

Кубок Испани. 1/4-я финала

Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" – "Барселона" 1:0

Гол: Иньяки Уильямс 90+2

"Атлетик": Унай Симон – Иньиго Мартинес, Унай Нуньес, Ерай Альварес Лопес – Юри Берчиче, Микель Весга (Микель Сан-Хосе 66), Дани Гарсия, Андер Капа – Икер Муньяин (Ариц Адурис 77), Рауль Гарсия (Ибай Гомес 89) – Иньяки Уильямс

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген – Нелсон Семеду, Херард Пике (Самюэль Юмтити 80), Клеман Лангле, Хорди Альба – Френки Де Йонг, Серхио Бускетс, Иван Ракитич (Артур Рамос 69) – Серхи Роберто, Лионель Месси, Ансу Фати (Антуан Гризманн 57)

Предупреждения: Ерай Альварес Лопес 44, Микель Весга 53, Дани Гарсия 65 – Нелсон Семеду 6, Лионель Месси 39, Хорди Альба 40, Френки Де Йонг 57, Херард Пике 72, Артур Рамос 81