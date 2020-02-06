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Кубок Испании. Сгорела хата - гори и сарай. Барселона вылетела следом за Реалом

Испания
(2 голосов)

Фавориты дружно слились

Кубок Испании. Сгорела хата - гори и сарай. Барселона вылетела следом за Реалом
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Проклятый турнир для фаворитов: "Атлетико", "Севилья", "Валенсия", "Вильярреал", "Реал", "Барселона"... все проиграли соперникам, которых на бумаге должны были переигрывать если не без напряжения, то без нервных потрясений точно. Но все дружно вылетели, открыв путь к трофею более скромным соискателям.

"Барса" наступила на те же грабли, что и в первом круге чемпионата. На "Сан-Мамесе" каталонцы действовали недостаточно агрессивно против высокого прессинга и плотной и организованной защиты соперника. Ну, были моменты, были, но не очень много: Ансу Фати не попал по воротам, Месси неудачно пробил со штрафного, а Гризманн проиграл выход один на один голкиперу.

Кубок Испании. Сгорела хата - гори и сарай. Барселона вылетела следом за Реалом - изображение 1

А еще Френки Де Йонг смешно симулировал в ситуации, когда можно было попробовать проткнуть мяч мимо Унай Симона. Не сказать, что баски отбивались панически, но постоянно находились в напряжении. Одно неточное движение могло разрушить план на игру.

Однако такого движения не произошло. Напротив, в конце основного времени, когда, казалось, и "Барса" смирилась с необходимостью отбегать еще 30 минут, хозяева рискнули, уйдя вперед довольно большими силами. Ибай Гомес, который всего несколькими минутами ранее появился на поле, сделал работу на фланге, выполнил навес, а Иньяки Уильямс опередил Бускетса и срезал мяч в нижний дальний угол. Это был единственный удар "Атлетика" в створ ворот за 90 минут.

Кубок Испании. Сгорела хата - гори и сарай. Барселона вылетела следом за Реалом - изображение 2

"Сгорела хата - горы и сарай" – так могли подумать болельщики "Барсы", которые вынуждены переживать сложные времена: в чемпионате приходится догонять, в клубе распри, Месси злой и обиженный, тренер неавторитетный. Вылет из Кубка гармонично вписывается в эту картину.

Кубок Испани. 1/4-я финала
Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" – "Барселона" 1:0
Гол: Иньяки Уильямс 90+2

"Атлетик": Унай Симон – Иньиго Мартинес, Унай Нуньес, Ерай Альварес Лопес – Юри Берчиче, Микель Весга (Микель Сан-Хосе 66), Дани Гарсия, Андер Капа – Икер Муньяин (Ариц Адурис 77), Рауль Гарсия (Ибай Гомес 89) – Иньяки Уильямс

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген – Нелсон Семеду, Херард Пике (Самюэль Юмтити 80), Клеман Лангле, Хорди Альба – Френки Де Йонг, Серхио Бускетс, Иван Ракитич (Артур Рамос 69) – Серхи Роберто, Лионель Месси, Ансу Фати (Антуан Гризманн 57)

Предупреждения: Ерай Альварес Лопес 44, Микель Весга 53, Дани Гарсия 65 – Нелсон Семеду 6, Лионель Месси 39, Хорди Альба 40, Френки Де Йонг 57, Херард Пике 72, Артур Рамос 81

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Кубок Испании
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Комментарии (64)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.02.2020 в 00:51
К большому сожалению для всего испанского футбола дело убийцы испанского футбола - Флорентино Переса живёт и процветает. После того, как Реал получил позор у себя в логово, арбитр матча в Бильбао, вне всяких сомнений, получил указание топить Барселону. Он позволил Бильбао запредельную грубость в отношении игроков Барселоны, он постарался максимально набросать Барсе жёлтых карточек, что, если и выйдут в финал, то чтобы там дублем играли, но, конечно же, ключевой момент, это не поставленный пенальти за очевидный фол на Де Йонге. Толчок двумя руками и всем телом игрока, владеющего мячом, в спину, это что игра по правилам? Хорошо, если фантазировать, что Де Йонг сам упал, а где тогда вторая ж/к для него за "симуляцию"? И ведь какой хитрец, эта мануэра... Даже кино не побежал смотреть.... Позорище! Продолжу про негодяя Флорентино... Когда представители клубов распределяли календарь игр, Перес выбил для себя играть с Сан Себастьяном в среду, а Барсе отвёл играть в четверг. Чтобы у Барсы было меньше дней на отдых в гостевом матче с Бетис в воскресенье. Но тут своё категорическое НЕТ Флорентино Пересу сказали представители Бильбао. Дело в том, что в воскресенье баскское дерби Сосьедад - Бмльбао. И Бильбао категорически отказывались "предоставлять" сопернику лишние сутки отдыха. Вобщем, после жарких споров и Реал и Барсу поставили на четверг. Ну и как итог....После того, как все ТОПы вылетели, выиграй Барса матч в Бильбао, можно было считать, что Кубок у Барсы. Жаль... Но есть и маленький плюсик всему этому. Игра Барселоны обнадеживет, создали много моментов и к матчу в ЛЧ с Наполи подойдут не такими уставшими, как если бы пришлось играть ещё два полуфинала.
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+7
-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
07.02.2020 в 00:53
У глоров сепаров очередное обострение :)Жаль, Рояль не 0-3 влетел, ещё бы и этих потролить было за что :)
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+1
-8
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.02.2020 в 01:04
Да, я в курсе про фанатов Реала... ты прав...
+7
-1
amg333 (Kyiv )
07.02.2020 в 00:59
С трэблом тебя-чудо ))
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+1
-8
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.02.2020 в 01:05
С без требла тебя за всю позорную 119 летнюю историю галимого Реала...
+7
-2
Leo Forza Dnepr (Антиб)
07.02.2020 в 01:06
Пенальти на Де Йонге и вправду был, 100% То, что всё не так безнадёжно - это тоже правда. Сегодня Атлетику явно повезло, а проиграла команда, которая по моментам заслужила победу. Такое бывает. (На неадекватов реагировать не буду, даже не старайтесь)
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+4
-1
amg333 (Kyiv )
07.02.2020 в 00:50
Ухаха )))..с Новым Трэблом ,вас, неуважаемые фуфлонцы))
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+1
-8
metall5291 (Kharkiv)
07.02.2020 в 00:48
Ну вот, коллеги из лагеря Барселоны - теперь вылетели все. Но Барса продержалась в соискателях кубка на 2 часа дольше. Пусть этот кубок берут те, кому он нужен, например баски. Пусть они решают, кто круче, обидчик Реала, или обидчик Барсы. А может он не нужен и баскам? Тогда пусть его берет Мирандес. Кто выглядел смешнее - Реал, который по ходу "летел" 0-3 и 1-4, или Барса, которая не сподобилась на один гол, даже не скажу. Напомню только, что скоро Мансити, Наполи и Ливерпуль проверят качество испанских грандов в Лиге Чемпионов. Ох и смешно будет, если ни один из Ла-Лиги не пройдет дальше. А вероятность есть, ибо не убеждают испанские гранды. Хотя есть и вероятность обратная - все трое совершат чудо, помноженное на фарт, и пройдут Может это всех помирит?
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+2
-5
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Барселинис (землянин)
07.02.2020 в 01:01
Твоими бы устами, да мёд пить.
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+2
-2
avatar
Blackboria (Тернопіль)
07.02.2020 в 00:32
Я так розумію, що срач все таки буде тут )))
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+5
-1
avatar
Барселинис (землянин)
07.02.2020 в 01:04
Надо бы для баланса на ихнюю ветку сходить, уравновесить.. У тебя есть чем уравновешивать? Осталось ещё?...
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+6
0
oda1979 (Запорожье)
07.02.2020 в 00:30
Редакция сайта в полном составе пошла спать. Опус от якобы дариан будет написан завтра. Сегодня не ждите:)
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+2
-7
skopa (Харьков)
07.02.2020 в 00:27
Да не очень и нужен был Барсе этот кубок..В сезоне еще много остается трофеев, которые ...не очень то и нужны...
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+2
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
07.02.2020 в 00:29
Ну да, сувенирные магазины завалены ими ))
Ответить
+6
-1
metall5291 (Kharkiv)
07.02.2020 в 00:52
Я оценил юмор. Интересно, кому из испанских грандов нужна Лига Чемпионов? Может тоже никому ? (я там написал выше).
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+2
-3
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.02.2020 в 00:23
Реал тоже вылетел? Оце гранды!!!! Оце топ П.С. если бы Реал прошел , то и Барса бы прошла! Ну Атлетик и Сосьедад красавчики!!!П.С.С. Немає Вальверде - Немає треблу!!!!
Ответить
+6
0
avatar
MES QUE UN CLUB
07.02.2020 в 00:24
Страшно подумать, что ещё ЛЧ впереди. Но то похоже не на долго.))
Ответить
+7
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.02.2020 в 00:26
Ну там до 1/4 потолок , так что не долго мучаться )))
+6
0
avatar
Spokoyno (Киев)
07.02.2020 в 00:21
Насправді нічого дивовижного не сталося. Атлетико, тим більш вдома, б'ється, а Барселона поки не демонструє потужну гру. Так гості мали невеличку перевагу, але не змогли "промазати" по голкіперу суперника. Проте здається Бускетс мимо свого воротаря прокинув. І ще тікі-така без емоцій малодієва. А емоції у Барси наразі не туди спрямовані.
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+5
0
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Барселинис (землянин)
07.02.2020 в 00:16
На де Йонге был пеналь стопудово. Но то таке..
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+8
-5
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liver.barca.4.0
07.02.2020 в 00:20
А на Суаресе пеналя не было стопудово, в ответке с ПСЖ. Но то таке. Бывает.
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+5
-9
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.02.2020 в 00:23
Залезь в будку, чмо))))))
+8
-2
avatar
liver.barca.4.0
07.02.2020 в 00:24
Ты подвинешься? А то твоя жирная репа там все место занимает
+3
-8
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
07.02.2020 в 00:27
С чего взял, что жирная?)
+6
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.02.2020 в 00:54
Помечтай, недоношенный...На Суаресе более чем очевидный пенальти... Причем с двумя фолами сразу... Руками повалил Суареса, а перед этим удар в ногу... В ютубе даже есть замедленный повтор с увеличением кружочка удара в ногу. Так что, не балуйся.
+7
0
avatar
Барселинис (землянин)
07.02.2020 в 01:29
Ярик, этот чертулай или троль из редакции или горячо любимый нами Кова. Скорее всего, шо первое.
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
07.02.2020 в 00:30
Скоріше так, але суддя трошки благоволив господарям... Навіть картку чи дві показав гостям, а не господарям Проте програла Барса, тому що не жадала перемоги так, як Атлетик! А вибрики арбітра...
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+3
0
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liver.barca.4.0
07.02.2020 в 00:15
Не хорошо выбиваться из коллектива, все верно, нужно тоже вылетать.
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+1
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.02.2020 в 00:13
І ще, Дуріане, після програшу Суперкубка ти тут волав, що це нікому не потрібний трофей, а Барса буде йти за треблом. Ну, що, тепер будеш казати що Кубок Короля також нікому не потрібний турнір і Барса йде за дуплетом?.
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+2
-7
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liver.barca.4.0
07.02.2020 в 00:18
Он там уже тщательно штудирует всю местную прессу, сводки комментариев авторитетных людей, писульки каталонских зевак, чтобы обнаружить фатальные нарушения, огрехи судейства, просчеты организаторов, преступный след конкурентов. Завтра ждите простыню текста, которая начнется со слов "Как я и говорил", продолжится словами "всем очевидно", и в итоге сведется к тому, что вылет Барселоны это на самом деле победа.
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+6
-7
amg333 (Kyiv )
07.02.2020 в 00:53
заметь,ты упустил :вылет великой фуфлоны))
0
-5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.02.2020 в 01:03
Ты для начала свои мозги проштудируй...
+5
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
07.02.2020 в 01:03
Придурок.... А хочешь я тебя опозорю здесь при всех? Сделаем так, мальчик без мозгов . Если ты, дуриан, находишь ссылку, где я говорил то, что ты мне пытаешься прилепить здесь, а именно, про супер кубок, я тебе перечислю 500 долларов...Но, если ты этого ничего не находишь и не размещаешь здесь мои слова, с датой, со временем, когда я это мог сказать, то ты автоматически расписываешься в том, что ты триДваРаЗ. Идёт, винницкий ришарлисон?
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+5
-1
amg333 (Kyiv )
07.02.2020 в 01:31
Откуда у тебя 500$
0
-1
amg333 (Kyiv )
07.02.2020 в 01:33
Не все же такие больные как ты,сидеть пол ночи и искать ,что дарвинский олень когда в порыве своего бреда написал))
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.02.2020 в 00:11
Барселоне нужно что-то делать. Или Месси продавать с Пике и Бускетсом и строить новую команду. Или все-таки ставить жесткого тренера, который может поставить команде дисциплину и хорошую игру. Иначе это мрак.
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+5
-2
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MES QUE UN CLUB
07.02.2020 в 00:13
Последнее больше подойдёт, только с таким президентом.....
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+5
0
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Blackboria (Тернопіль)
07.02.2020 в 00:09
І давайте якось домовимось - де буде срач? На гілці про Реал чи тут?
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+5
0
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MES QUE UN CLUB
07.02.2020 в 00:11
У что тут пардон ср*ть ? Команды это за нас успешно сделали.
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+8
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
07.02.2020 в 00:08
Ну , Дуріане, що ти там розказував про Реал Мадрид, Реал Сосьєдад? Тобі було сказано, що за Барсою своєю слідкуй, чи пам'ять в тебе коротка, і забув як пристаркуватий Адуріц в першому турі бісеклетою поклав Барсі чудо гол на останній хвилині, задавши Барсі тон невдач у виїзних матчах сезону? Історія повторилась, оленю. І де тепер твоє "я же говорили?". Вірно, воно в твоїй дупі. А Мессі такі пішохід))).
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+2
-5
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Blackboria (Тернопіль)
07.02.2020 в 00:07
До речі, а по моєму воротнік Більбао завалив Де Йонга і мав би бути вилучений...
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+4
0
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MES QUE UN CLUB
07.02.2020 в 00:15
Надо было Гризману и Месси забивать с таких позиций и не было бы никаких вопросов.
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+6
0
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Muxtarr (Днепр)
07.02.2020 в 00:07
В целом сыграли очень неплохо, как для выезда на Сан Мамес, наша прошлая игра здесь в августе - это просто небо и земля в сравнении с сегодняшней. А то что Гризманн и Месси не забили убойные 100% моменты - это вопросы только к ним самим. Игра постепенно налаживается, даже с учетом катастрофической ситуации по травмированным (еще и Пике добавился), и в целом хаоса в клубе. Сезон все равно провален, потому что физики не заложили никакой на сборах, со всеми этими разьездами по всей планете, и команда тупо сдыхает после 60 минуты. Так что налаживаем игру с прицелом на следующий сезон и основательную чистку летом. Верим в тренера и команду!
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+5
-2
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Барселинис (землянин)
07.02.2020 в 00:06
Как же хорошо, шо и у соседа корова сдохла тоже..
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+5
-1
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Blackboria (Тернопіль)
07.02.2020 в 00:06
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+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
07.02.2020 в 00:04
Счет не соответствовал действительности на поле. Матч был срежиссирован продажным руководством Ла Лиги, где роль футболистов Барсы исполняли актеры. Ведь мы же знаем как на самом деле классно играет Барселоне.... А если серьезно, то все это печально и грустно. Два клуба загнулись, как и весь испанский футбол, о чем я уже писал ранее.
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+3
-5
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Барселинис (землянин)
07.02.2020 в 00:03
Ну мы хоть на выезде обосрались, а вы то..
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+4
-1
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Blackboria (Тернопіль)
07.02.2020 в 00:04
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+2
0
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MES QUE UN CLUB
07.02.2020 в 00:04
На выезде, а запах до дома дошёл
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+5
0
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Blackboria (Тернопіль)
07.02.2020 в 00:02
А кажуть, що блискавка ніколи не потрапляє в одне і те ж місце двічі...
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+3
0
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MES QUE UN CLUB
07.02.2020 в 00:03
В смысле?
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0
0
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Blackboria (Тернопіль)
07.02.2020 в 00:06
та наче подивився вдруге один і той самий матч )) Я про матч в Ла Лізі з Більбао - теж в кінці ФАРТОВИЙ гол прилетів
+2
0
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Барселинис (землянин)
07.02.2020 в 00:08
А представь если бы Адурис вкатил?
+2
0
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MES QUE UN CLUB
07.02.2020 в 00:10
А вот ты о чём. Это да. Эта блискавка весь этот сезон беспощадно трахает Барсу ( прошу прощение за выражение))))
+2
0
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MES QUE UN CLUB
07.02.2020 в 00:02
Хахахаха. День удался.
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+6
0
oda1979 (Запорожье)
07.02.2020 в 00:01
Ну без Переса и судеек купленных тут точно не обошлось..
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+2
-5
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RockNRoLLa (IF)
06.02.2020 в 23:59
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+2
-2
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Барселинис (землянин)
06.02.2020 в 23:58
Мадридасты, подвиньтесь...
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+5
-1
oda1979 (Запорожье)
06.02.2020 в 23:59
Переходи болеть за Эспаньел:))
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0
-5
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Барселинис (землянин)
07.02.2020 в 00:00
Ти шо, здурів?
+5
-1
Tenma7 (Чернигов)
06.02.2020 в 23:57
Да будет срач!!!
Ответить
0
-5
oda1979 (Запорожье)
07.02.2020 в 00:00
А смысл? Албаебам уже давно обьяснили, что Барса уже все.. не верят-с...
Ответить
+2
-6
дома лучше чем в оос (Ирпень)
06.02.2020 в 23:57
1,5ч радости оленю и прочим из аналонской помойки)))))) БИИИИЛЬБАОООООО!!!!!!!!!
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+2
-6
oda1979 (Запорожье)
06.02.2020 в 23:57
Ну, аленье стадо, расскажите:))))((
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+2
-6

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