Для Зидана Кубок проклят. Реал - Реал Сосьедад 3:4. Обзор матча и видео голов

Зинедин Зидан никогда не выигрывал Кубок Испании – ни как игрок, ни как тренер "Реала". Француз намеревался восполнить пробел, но с этим амбициозным планом придется подождать минимум год. В матче четвертьфинала, в котором "Реал" был фаворитом, впервые за две каденции Зидана "Реал" пропустил четыре гола и вылетел из Кубка Испании.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча четвертьфинала "Реал" - "Реал Сосьедад".

Кубок Испании. 1/4-я финала

Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"