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Для Зидана Кубок проклят. Реал - Реал Сосьедад 3:4. Обзор матча и видео голов

Испания
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Реал - Реал Сосьедад ⋉ 3:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.02.2020 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол

Для Зидана Кубок проклят. Реал - Реал Сосьедад 3:4. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Зинедин Зидан никогда не выигрывал Кубок Испании – ни как игрок, ни как тренер "Реала". Француз намеревался восполнить пробел, но с этим амбициозным планом придется подождать минимум год. В матче четвертьфинала, в котором "Реал" был фаворитом, впервые за две каденции Зидана "Реал" пропустил четыре гола и вылетел из Кубка Испании.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча четвертьфинала "Реал" - "Реал Сосьедад".

Кубок Испании. 1/4-я финала
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Реал Сосьедад" 3:4
Голы: Марсело 59, Родриго 81, Начо 90+3 - Мартин Эдегор 22, Александер Исак 54, Александер Исак 56, Микель Мерино 69

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В статье: Зинедин Зидан Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Кубок Испании Реал (Мадрид)
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