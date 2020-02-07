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Для Зидана Кубок проклят. Реал - Реал Сосьедад 3:4. Обзор матча и видео голов
Реал - Реал Сосьедад ⋉ 3:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 06.02.2020 ⋇ Кубок Испании на UA-Футбол
Зинедин Зидан никогда не выигрывал Кубок Испании – ни как игрок, ни как тренер "Реала". Француз намеревался восполнить пробел, но с этим амбициозным планом придется подождать минимум год. В матче четвертьфинала, в котором "Реал" был фаворитом, впервые за две каденции Зидана "Реал" пропустил четыре гола и вылетел из Кубка Испании.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча четвертьфинала "Реал" - "Реал Сосьедад".
Кубок Испании. 1/4-я финала
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Реал Сосьедад" 3:4
Голы: Марсело 59, Родриго 81, Начо 90+3 - Мартин Эдегор 22, Александер Исак 54, Александер Исак 56, Микель Мерино 69