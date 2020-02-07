Хворост в костер. Атлетик - Барселона 1:0. Обзор матча и видео гола

"Барселона" переживает непростые времена, однако Кике Сетьен, пытаясь абстрагироваться от обстоятельств, говорит, что сконцентрирован на результате. И что результат важен. Действительно так – "Барса вышла на матч против "Атлетика" из Бильбао основным составом, но проиграла. И этим только добавила хвороста в костер проблем.

Матч выдался довольно интенсивным, интересным, хотя и без большого количества голевых моментов. "Атлетик" свой шанс реализовал в конце поединка, забив первым и последним ударом в створ. Смотрите видеообзор матча 1/4-й финала Кубка Испании "Атлетик" - "Барселона".

Кубок Испани. 1/4-я финала

Бильбао. "Сан-Мамес"