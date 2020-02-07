Директор Барселоны рассказал о конфликте Месси и Абидаля, сделав отсылку на девиз клуба

Директор каталонской "Барселоны" Гильермо Амор прокомментировал конфликт между капитаном клуба Лионелем Месси и спортивным директором Эриком Абидалем. Цитирует Амора Marca.

"Президент Бартомеу поговорил с Лео и Эриком, все разрешилось внутри клуба. Мы должны работать вместе, быть сплоченными – особенно когда что-то идет не по плану. Никто не может быть больше, чем клуб. Мы добьемся поставленных целей вместе, будем бороться за победу в чемпионате Испании и ЛЧ".

"Мы провели хороший матч (прим. ред. – "Барселона" вылетела из Кубка Испании от "Атлетика" 1:0). В футболе такое случается. Наших игроков хорошо опекали, но мы владели пространством. Грустный день, ведь мы хотели выйти в полуфинал. Нужно поздравить "Атлетик", но мы провели матч на отличном уровне".

"Больше, чем клуб" – это девиз "Барселоны". Напомним, сейчас СМИ активно обсуждают трансфер Лионеля Месси в другую команду уже этим летом.