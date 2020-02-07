  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Директор Барселоны рассказал о конфликте Месси и Абидаля, сделав отсылку на девиз клуба
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Барселоны рассказал о конфликте Месси и Абидаля, сделав отсылку на девиз клуба

Испания
(1 голосов)

"Més que un club"

Директор Барселоны рассказал о конфликте Месси и Абидаля, сделав отсылку на девиз клуба
Новина українською

Директор каталонской "Барселоны" Гильермо Амор прокомментировал конфликт между капитаном клуба Лионелем Месси и спортивным директором Эриком Абидалем. Цитирует Амора Marca.

"Президент Бартомеу поговорил с Лео и Эриком, все разрешилось внутри клуба. Мы должны работать вместе, быть сплоченными – особенно когда что-то идет не по плану. Никто не может быть больше, чем клуб. Мы добьемся поставленных целей вместе, будем бороться за победу в чемпионате Испании и ЛЧ".

"Мы провели хороший матч (прим. ред. – "Барселона" вылетела из Кубка Испании от "Атлетика" 1:0). В футболе такое случается. Наших игроков хорошо опекали, но мы владели пространством. Грустный день, ведь мы хотели выйти в полуфинал. Нужно поздравить "Атлетик", но мы провели матч на отличном уровне".

"Больше, чем клуб" – это девиз "Барселоны". Напомним, сейчас СМИ активно обсуждают трансфер Лионеля Месси в другую команду уже этим летом.

Читайте такжеСМИ: Месси реально может покинуть Барсу из-за обстановки в клубе. Главный претендент на Лео – Манчестер Сити
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Эрик Абидаль Атлетик (Бильбао) Барселона Гильермо Амор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...