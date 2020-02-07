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"У нас еще есть два турнира". Сетьен и Бускетс – о вылете Барсы из Кубка Испании
Философское отношение тренера и хавбека каталонцев
Главный тренер "Барселоны" Энрике Сетьен прокомментировал вылет из розыгрыша Кубка Испании. В полуфинальном матче соревнования "сине-гранатовые" уступили "Атлетику" из Бильбао (1:0). Также присоединился хавбек команды Серхио Бускетс – обоих цитирует Marca.
"Результаты всегда имеют значение, но мы показали хороший уровень. Бывает, когда ты можешь забить с одного удара, а бывает, не можешь забить и с десяти. С чем это связано? С вдохновением, уверенностью или чем-то другим? Не знаю. Есть моменты, которые не могут контролировать ни тренер, ни игроки. Грустно, что мы вылетели, но я считаю, что это поражение – наш шаг вперед в понимании того, что нам нужно улучшить. Я отметил для себя много важных моментов", - подытожил Сетьен.
"Мы покидаем турнир из-за одной ошибки. В воскресенье мы выиграли дома, но сегодня не получилось. "Барселона" заслуживала победу. Мы не хотели вылетать, но у нас еще есть два турнира, в которых мы должны продолжать бороться", – сказал Бускетс.
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