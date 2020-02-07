"У нас еще есть два турнира". Сетьен и Бускетс – о вылете Барсы из Кубка Испании

Главный тренер "Барселоны" Энрике Сетьен прокомментировал вылет из розыгрыша Кубка Испании. В полуфинальном матче соревнования "сине-гранатовые" уступили "Атлетику" из Бильбао (1:0). Также присоединился хавбек команды Серхио Бускетс – обоих цитирует Marca.

"Результаты всегда имеют значение, но мы показали хороший уровень. Бывает, когда ты можешь забить с одного удара, а бывает, не можешь забить и с десяти. С чем это связано? С вдохновением, уверенностью или чем-то другим? Не знаю. Есть моменты, которые не могут контролировать ни тренер, ни игроки. Грустно, что мы вылетели, но я считаю, что это поражение – наш шаг вперед в понимании того, что нам нужно улучшить. Я отметил для себя много важных моментов", - подытожил Сетьен.