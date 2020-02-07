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"Нам достаточно дерьма снаружи, чтобы еще накидывать его внутри". Альба – о конфликте Месси и Абидаля

Испания
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"Нам достаточно дерьма снаружи, чтобы еще накидывать его внутри". Альба – о конфликте Месси и Абидаля
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Защитник каталонской "Барселоны" Жорди Альба высказался о конфликте между капитаном команды Лионелем Месси и спортивным директором клуба Эриком Абидалем. Цитирует Альбу Sport.es.

"Абидаль сам был футболистом, он не посторонний человек и должен знать, как игроки чувствуют себя в раздевалке. Исполнители и тренерский штаб могут потерять лицо. Нам и так достаточно дерьма, которое летит снаружи, чтобы кидаться им еще и внутри клуба. Мы должны помогать друг другу".

Ранее UA-Футбол детально сообщал о конфликте Абидаля с Месси. Напомним, Лионель может покинуть Каталонию из-за обстановки в клубе.

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В статье: Лионель Месси Эрик Абидаль Хорди Альба Барселона
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