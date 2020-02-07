Герой футбольного дня. Мартин Эдегор

Тема отношений Мартина Эдегора с Зинедином Зиданом, перспектив молодого норвежца в "Реале" – одна из самых популярных в футбольной Испании в последнее время. Обострилась дискуссия синхронно с улучшением уровня игры норвежским полузащитником. Мартин прекрасно выглядит сейчас в "Реал Сосьедаде", сверкал в матчах с "Барселоной" и "Атлетико", забил вчера в Кубке Испании в ворота "Реала" – своей материнской команды. Но продолжает сохранять спокойствие.

Мартин говорит, что он наслаждается игрой за "Реал Сосьедад" и жизнью в Сан-Себастьяне. Он нашел гармонию и поверить этим словам можно, учитывая душевное равновесие, что выливается в зрелую как для молодого футболиста игру на поле. Его контракт аренды с баскским клубом рассчитан на два сезона (длится только первый), но "Реал" оставил за собой право досрочно вернуть игрока на "Бернабеу" летом 2020-го. Все будет зависеть от пожеланий Зинедина Зидана.

Хотя испанская пресса твердо убеждена, что не последним фактором в этой ситуации является и слово самого игрока. Мартин после нескольких неприятных ситуаций, среди которых, в частности, и ссора с Зинедином Зиданом, сейчас очень скрупулезно подбирает слова и вместе с отцом действует по принципу "семь раз отмерь...". Трофеи, добытые с "Реалом" на "Беранбеу" или за его пределами, остаются мечтой Мартина Эдегора, однако ради нее он не готов променять статус основного и ключевого футболиста "Реал Сосьедад" на резервиста "Реала" мадридского.

Оказавшись в команде Зидана сейчас, ему бы пришлось конкурировать с Иско, Хамесом Родригес, в перспективе – с Дани ван де Беком, если тот летом перейдет в "Реал". То есть, с игроками второго эшелона в измерении значимости. Эдегор же убежден, что готов к такому же рывку, который совершил молодой Феде Вальверде. То есть, не просто к игре за основной состав, а к ключевой роли в этом составе.

То есть, к конкуренции с Тони Кроосом и Лука Модричем. Но Зидан не посадит кого-то из них на скамейку ради Мартина Эдегора. Поэтому норвежец ожидает развязку истории с хорватом. Том у в сентябре исполнится 35, контракт его действует до лета 2021-го года, но уже сейчас ходят разговоры о возможном переходе Луки за океан в команду своего товарища Дэвида Бекхэма, где Модричу обещают вдвое б о льшую зарплату, чем сейчас в "Реале". Если этот переход состоится, то первым кандидатом на замену Модричу станет именно Мартин Эдегор.

Вчера он забил "Реалу" издевательским легким ударом со средней дистанции, после которого мяч, срикошетив от стопы голкипера, "коридором" между ног оказался в сетке. Бурно не праздновал, но и не отказался от поздравлений партнеров. Из-за досадной травмы ушел с поля раньше времени в сопровождении аплодисментов мадридской публики, а после матча отмечал, что это уровень игры, который позволяет быть частью "Реала". И был прав.

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