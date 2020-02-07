Путем Пике и Сеска. Барселона может вернуть воспитанника, который становится звездой в АПЛ

"Барселона" любит возвращать воспитанников собственной академии. Так, в свое время из МЮ в родной дом вернулся Херард Пике, затем из "Арсенала" подтянулся Сеск Фабрегас.

Похоже, на очереди новая история о возвращении блудного сына. По данным издания Daily Mail, "Барселона" внимательно следит за Адамой Траоре, который покинул Испанию в 2015 году. Блаугранас тогда продали своего питомца в "Астон Виллу" с опцией выкупа назад. Однако она нивелировалась после переезда Адамы из Бирмингема в Вулверхэмптон. Сейчас Траоре защищает цвета волков и является одним из самых заметных игроков своей команды.

В текущем сезоне он забил пять голов и отдал семь результативных передач. Он стал злым гением для "Манчестер Сити" - именно его дубль позволил "Вулвз" обыграть горожан на "Этихад", затем он забил гол и ассистировал партнеру в игре на своем поле (победа 3:2). Также он отмечался результативными действиями в поединках с "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем", его игру хвалили Гвардиола, Клопп и Моуриньо.

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Сам Траоре отмечает, что у него нет обиды на клуб, который его воспитал, хотя он покидал "Барселону" в поисках игровой практики. "Если бы поступило предложение от "Реала" или "Барсы", я конечно подумал об этом. Мой план - стать одним из лучших в Англии, после того я хотел бы вернуться в Испанию", - цитирует Daily Mail 24-летнего Траоре. Адама может стать заменой для Усмана Дембеле на правом фланге атаки. Француз, напомним, в очередной раз травмировался и выбыл на длительный срок.