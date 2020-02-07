Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира
Второй в этом списке Роналду
Форвард "Барселоны" Лионель Месси самый высокооплачиваемый футболист в мире. На втором месте в этом списке расположился нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. По данным французской газеты L'Equipe, Месси получает зарплату в 8,3 миллиона евро в месяц, а Роналду - 4,5 миллиона.
Оба превосходят бразильца из ПСЖ Неймара, который является самым высокооплачиваемым игроком во Франции
Самые высокооплачиваемые игроки в мире
Месси - 8,3 миллиона евро в месяц брутто
Криштиану Роналду - 4,5 миллиона
Неймар - 3 миллиона
Гризманн - 3 миллиона
Луис Суарес - 3 миллиона
Бэйл - 2,5 миллиона
Эден Азар - 2,5 миллиона
Мбаппе - 1,9 миллиона