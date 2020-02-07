Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира

Форвард "Барселоны" Лионель Месси самый высокооплачиваемый футболист в мире. На втором месте в этом списке расположился нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. По данным французской газеты L'Equipe, Месси получает зарплату в 8,3 миллиона евро в месяц, а Роналду - 4,5 миллиона.

Оба превосходят бразильца из ПСЖ Неймара, который является самым высокооплачиваемым игроком во Франции

Самые высокооплачиваемые игроки в мире

Месси - 8,3 миллиона евро в месяц брутто

Криштиану Роналду - 4,5 миллиона

Неймар - 3 миллиона

Гризманн - 3 миллиона

Луис Суарес - 3 миллиона

Бэйл - 2,5 миллиона

Эден Азар - 2,5 миллиона

Мбаппе - 1,9 миллиона