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Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира

Испания
(1 голосов)

Второй в этом списке Роналду

Месси - самый высокооплачиваемый футболист мира
Новина українською

Форвард "Барселоны" Лионель Месси самый высокооплачиваемый футболист в мире. На втором месте в этом списке расположился нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. По данным французской газеты L'Equipe, Месси получает зарплату в 8,3 миллиона евро в месяц, а Роналду - 4,5 миллиона.

Оба превосходят бразильца из ПСЖ Неймара, который является самым высокооплачиваемым игроком во Франции

Самые высокооплачиваемые игроки в мире

Месси - 8,3 миллиона евро в месяц брутто

Криштиану Роналду - 4,5 миллиона

Неймар - 3 миллиона

Гризманн - 3 миллиона

Луис Суарес - 3 миллиона

Бэйл - 2,5 миллиона

Эден Азар - 2,5 миллиона

Мбаппе - 1,9 миллиона

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Неймар Барселона ПСЖ
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Комментарии (5)
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Фанат АПЛ
07.02.2020 в 17:17
Жестокие реалии нынешнего убогого мира,у нас за 8тыс грн в месяц люди рады работать,а тут 8 лямов евро...Вопрос,куда столько денег девать?!
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
07.02.2020 в 16:43
Товарищи писатели. Вы эту новость уже несколько раз здесь писали, за что вам большая благодарность. Заработки всех этих футболистов на прямую влияют на наше благосостояние, поэтому просьба почаще пишите об этом.))
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
07.02.2020 в 16:33
Тот случай ,когда цена не соответствует качеству. При всем уважении к Месси, хороший игрок, легенда, и все такое.. Но получать в 5 раз больше игроков, которые на данный момент приносят клубам даже больше выигранных трофеев за сезон - нецелесообразно. Чисто деньги за бренд, который на данный момент не отличается от других классных игроков. Мое мнение.
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+1
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MES QUE UN CLUB
07.02.2020 в 16:56
Скорее всего, как ты написал, деньги за бренд. Но Месси и Роналду действительно заслужили этого многолетним, стабильным трудом. Всех остальных в списке с ними равнять нельзя, хотя они тоже очень хорошие футболисты.
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+1
0
zharikss (Секешфехервар)
07.02.2020 в 17:14
Прямо пропорційно розкрученості в мережі.
0
0

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