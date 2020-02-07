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Президент Реал Сосьедада: Уверен, что Эдегор останется с нами, Реал - клуб джентльменов

Испания
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Однако такой хороший игрок может понадобиться и Зидану

Президент Реал Сосьедада: Уверен, что Эдегор останется с нами, Реал - клуб джентльменов
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Вчера "Реал Сосьедад" сотворил сенсацию и сумел выбить из кубка мадридский "Реал". Прекрасно показал себя Эдегор, контракт которого принадлежит "сливочным".

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Ранее была информация, что Зидан захочет летом вернуть норвежца, но Хокин Аперрибай уверен в обратном.

"Я уверен, что соглашение, которое мы подписывали будет исполнено. Мы договаривались об аренде на два сезона. "Реал" - клуб джентльменов, мы надеемся, что все останется в силе", - приводит слова президента "Реал Сосьедада" Cadena SER.

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В текущем сезоне Эдегор сумел провести 20 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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