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Президент Реал Сосьедада: Уверен, что Эдегор останется с нами, Реал - клуб джентльменов
Однако такой хороший игрок может понадобиться и Зидану
Вчера "Реал Сосьедад" сотворил сенсацию и сумел выбить из кубка мадридский "Реал". Прекрасно показал себя Эдегор, контракт которого принадлежит "сливочным".
Ранее была информация, что Зидан захочет летом вернуть норвежца, но Хокин Аперрибай уверен в обратном.
"Я уверен, что соглашение, которое мы подписывали будет исполнено. Мы договаривались об аренде на два сезона. "Реал" - клуб джентльменов, мы надеемся, что все останется в силе", - приводит слова президента "Реал Сосьедада" Cadena SER.
В текущем сезоне Эдегор сумел провести 20 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.