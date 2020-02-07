Sky Sports: Месси не планирует покидать Барселону

Главная новость последних дней - возможный уход Лионеля Месси из "Барселоны". Все из-за конфликта со спортивным директором.

Однако, похоже на то, что все это выдумки СМИ. По данным авторитетного британского источника Sky Sports, аргентинец не планирует уходить из клуба этим летом.

Конфликт Месси с Абидалем немного спал из-за вмешательства президента команды, Жозепа Бартомеу. Он имел долгий разговор с каждой из сторон конфликта.

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Контракт Месси с чемпионом Испании расчитан до лета 2021 года и он хочет, как минимум, отработать его до конца. Каталонцы же, намерены продлить соглашение со своим капитаном.

Отметим, что текущим летом Лео может бесплатно покинуть состав "Барселоны".