Примера. 23-й тур. Скорострельность Лукаса Переса приносит успех Алавесу

И "Алавес", и "Эйбар" ненамного опережают зону вылета. Поэтому обоим очки в дерби были очень нужны. Обе команды боялись ошибиться, а тренеры искали нестандартные ходы.

Одним из таких, наверное, можно считать не выход в основном составе "Алавеса" Лукаса Переса. Весь первый тайм бомбардир просидел на скамейке, а вышел сразу после перерыва. И забил в первой же атаке второго тайма – на 12-й секунде пребывания на поле. Интересно, что у Переса не получился содержательный удар с позиции один на один после передачи Хоселу. Но это только помогло нападающему: мяч по невероятной траектории облетел вратаря и оказался под стойкой.

Немаловажен и гол Берка, забитый в середине второго тайма, ведь именно он оказался победным. Ведь на 84-й минуте Орельяна постоял за честь "Эйбара" шикарным ударом из радиуса штрафной зоны – 2:1.

"Алавес" был острее и содержательнее впереди, поэтому и празднует победу.

Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Эйбар" 2:1

Голы: Лукас Перес 46, Оливер Берк 66 - Фабиан Орельяна 83

"Алавес": Фернандо Пачеко, Рубен Дуарте, Виктор Лагуардия, Лисандро Магальян, Виктор Камараса, Хоселу (Мартин Падилья 83), Чимо Наварро, Любомир Фейса (Лукас Перес 46), Алейш Видаль, Оливер Берк (Эдгар Мендес 71), Мануэль Гарсия

"Эйбар": Марко Дмитрович, Фабиан Орельяна, Эстебан Бургос, Педро Бигас (Пабло де Бласис 71), Серхи Энрич, Эду Экспозито, Папа Кули Диоп, Себастьян Кристофоро (Такаси Инуи 83), Хосе Анхель, Анайц Арбилья, Педро Леон (Шарлес Диас де Оливейра 57)

Предупреждения: Алейш Видаль 35, Чимо Наварро 74, Мануэль Гарсия 85 - Педро Леон 53, Шарлес Диас де Оливейра 90+1