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Рамос во время матча Кубка Испании обозвал Эдегора

Испания
(1 голосов)

А ведь норвежец принадлежит Реалу

Рамос во время матча Кубка Испании обозвал Эдегора
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Во время матча 1/4 финала Кубка Испании между "Реалом" и "Реалом Сосьедад" капитан "сливочных" Серхио Рамос словесно оскорбил полузащитника "Реала Сосьедад" Мартина Эдегора. Об этом сообщает El Chiringuito.

Согласно информации источника, в одном из эпизодов встречи 21-летний хавбек басков совершил фол на защитнике мадридской команды. Рамос остался этим недоволен, после чего сказал в адрес норвежца: "Эй, Эдегор! Сукин ты сын".

Матч между "Реалом" и "Реалом Сосьедад" завершился проигрышем столичной команды со счётом 3:4. На счету Эдегора один мяч в ворота соперников.

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Норвежский полузащитник выступает за "Реал Сосьедад" на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона. Права на игрока принадлежат "Реалу". Эдегор переехал в Мадрид в 17-летнем возрасте, однако лишь сейчас в Сан-Себастьяне начал оправдывать авансы.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Мартин Эдегор
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Источник:
El Chiringuito
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Комментарии (3)
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Blackboria (Тернопіль)
08.02.2020 в 10:45
В Іспанії сказати hijo de puta - це як добрий день )) А Рамос - ч м о, так і є
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+3
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
08.02.2020 в 10:38
Все матерят друга во всех странах ... хотя Рамос конечно ... ещё тот
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+2
-1
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Spokoyno (Киев)
08.02.2020 в 10:28
ЖАХ Хіба там чемні хлопчики грають? Достатньо прислухатися на якому слензі спілкуються наші футболісти... А вказівки тренерів, то взагалі розмова шпани!
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+3
0

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