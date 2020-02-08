Осасуна - Реал. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" на неделе с треском вылетел из Кубка Испании, однако команда продолжает лидировать в чемпионате Испании. А это значит, что сейчас не может быть другого приоритета. Для того, чтобы не подпустить к себе "Барселону", мадридцам предстоит одолеть на чужом поле "Осасуну".

Матч состоится 9-го февраля 2020-го года в Памплоне в 17:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция поединка состоится на телеканале "Футбол 2". Также в прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO.

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