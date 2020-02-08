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Осасуна - Реал. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(2 голосов)

Осасуна - Реал: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.02.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Осасуна - Реал. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" на неделе с треском вылетел из Кубка Испании, однако команда продолжает лидировать в чемпионате Испании. А это значит, что сейчас не может быть другого приоритета. Для того, чтобы не подпустить к себе "Барселону", мадридцам предстоит одолеть на чужом поле "Осасуну".

Матч состоится 9-го февраля 2020-го года в Памплоне в 17:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция поединка состоится на телеканале "Футбол 2". Также в прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямой эфир матча "Осасуна" - "Реал"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 3,
  • Венгрия - Spíler2;
  • Польша - Canal + Sport Online, nc + GO, Canal + Sport 2 Poland;
  • Словакия - DIGI GO, Digi Sport 3,
  • Испания - Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Где смотреть футбол
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