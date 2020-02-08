  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бетис - Барселона. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бетис - Барселона. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Бетис - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.02.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Бетис - Барселона. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании
UA-Футбол
Новина українською

Это будет супер-важный матч для "Барселоны". Команда вылетела из Кубка Испании и теперь должна догонять "Реал" в Ла Лиге, иначе рискует провалить сезон. Благо, мадридцы в отрыве лишь на три очка, что можно нивелировать по итогам одного тура.

Однако каталонцам важно самым избегать потерь. А на поле "Бетиса" такая угроза будет существовать. Также поединок принципиальный тем, что Кике Сетьен сыграет против своей бывшей команды, с которой не так давно побеждал, в том числе, и "Барселону".

Матч состоится 9-го февраля 2020-го года в Севилье в 17:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция поединка состоится на телеканале "Футбол 1". Также в прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямой эфир матча "Бетис" - "Барселона"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
  • Венгрия - Spíler2;
  • Португалия - Eleven Sports 1 Portugal;
  • Словакия - DIGI GO, Digi Sport 3,
  • Испания - Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga;
  • Великобритания - Premier Player HD, LaLigaTV.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Чемпионат Испании Бетис (Севилья) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...