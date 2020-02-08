Бетис - Барселона. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Это будет супер-важный матч для "Барселоны". Команда вылетела из Кубка Испании и теперь должна догонять "Реал" в Ла Лиге, иначе рискует провалить сезон. Благо, мадридцы в отрыве лишь на три очка, что можно нивелировать по итогам одного тура.

Однако каталонцам важно самым избегать потерь. А на поле "Бетиса" такая угроза будет существовать. Также поединок принципиальный тем, что Кике Сетьен сыграет против своей бывшей команды, с которой не так давно побеждал, в том числе, и "Барселону".

Матч состоится 9-го февраля 2020-го года в Севилье в 17:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция поединка состоится на телеканале "Футбол 1". Также в прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO.

Где еще смотреть онлайн прямой эфир матча "Бетис" - "Барселона"?