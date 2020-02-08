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Бетис - Барселона. Где и когда смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Бетис - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.02.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Это будет супер-важный матч для "Барселоны". Команда вылетела из Кубка Испании и теперь должна догонять "Реал" в Ла Лиге, иначе рискует провалить сезон. Благо, мадридцы в отрыве лишь на три очка, что можно нивелировать по итогам одного тура.
Однако каталонцам важно самым избегать потерь. А на поле "Бетиса" такая угроза будет существовать. Также поединок принципиальный тем, что Кике Сетьен сыграет против своей бывшей команды, с которой не так давно побеждал, в том числе, и "Барселону".
Матч состоится 9-го февраля 2020-го года в Севилье в 17:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Испания" от Игоря Семйона >>>. Прямая онлайн видеотрансляция поединка состоится на телеканале "Футбол 1". Также в прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO.
Где еще смотреть онлайн прямой эфир матча "Бетис" - "Барселона"?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Хорватия - Sportklub 1 Croatia;
- Венгрия - Spíler2;
- Португалия - Eleven Sports 1 Portugal;
- Словакия - DIGI GO, Digi Sport 3,
- Испания - Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar +, Partidazo in Movistar LaLiga;
- Великобритания - Premier Player HD, LaLigaTV.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.