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Зидан разочарован работой Бэйла на тренировках
Валлиец не спеша восстанавливается после травмы
Главный тренер "Реала" Зинедина Зидана разочарован уровнем профессионализма своего подопечного Гарета Бэйла, сообщает Marca.
Наставник считает, что валлиец после восстановления от травмы лодыжки работает недостаточно усердно, из-за чего вингер пропустил игры с "Сарагосой", "Атлетико" и "Реал Сосьедадом".
Бэйл не играл за "Реал" с 22 января и пропустил уже 4 матча.
Тем не менее, Зидан не будет ставить крест на Бэйле и готов вернуть его в состав, если игрок пересмотрит свое отношение к делу.
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