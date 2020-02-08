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Абидаль – о будущем Месси: Всё зависит от него самого

Испания
(1 голосов)

Спортивный директор каталонцев рассказал о переговорах о новом контракте с Лео

Абидаль – о будущем Месси: Всё зависит от него самого
Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль прокомментировал будущее главной звезды клуба Лионеля Месси.

"Вопрос к нему, надеюсь, он продлит своё пребывание здесь. Лео сказал, что Барселона — это все для него, он хочет остаться здесь, так что все зависит от него. Мы говорим о лучшем игроке в мире, и продление контракта с игроком такого уровня никогда не было легким", – цитирует Абидаля AS.

Напомним, ранее между экс-партнерами по команде Эриком Абидалем и Лионелем Месси возник конфликт.

Нынешний контракт Месси с "Барсой" истекает 30 июня 2021 года.

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В статье: Лионель Месси Эрик Абидаль Барселона
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
08.02.2020 в 14:09
И как всегда речь идет о контракте на повышенной основе? Чтобы получать не 8, а 15 млн в месяц? ЛЧ Ла Лига пофиг.. За былые же заслуги...
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