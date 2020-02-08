Абидаль – о будущем Месси: Всё зависит от него самого

Спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль прокомментировал будущее главной звезды клуба Лионеля Месси.

"Вопрос к нему, надеюсь, он продлит своё пребывание здесь. Лео сказал, что Барселона — это все для него, он хочет остаться здесь, так что все зависит от него. Мы говорим о лучшем игроке в мире, и продление контракта с игроком такого уровня никогда не было легким", – цитирует Абидаля AS.