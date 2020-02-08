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Месси вновь покидает Барселону? Вспоминаем предыдущие “уходы” аргентинца

Испания
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Сколько слухов было, сколько еще будет

Месси вновь покидает Барселону? Вспоминаем предыдущие “уходы” аргентинца
Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В четверг, 7-го февраля, некоторые европейские СМИ написали новость о возможном уходе Месси из "Барселоны". Начало всему положил жесткий ответ Лео на слова Эрика Абидаля, обвинившего игроков клуба в непрофессионализме.

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Многие могут сказать - "дыма без огня не бывает", и , если подобные слухи пошли, значит мысль и правда посетила голову аргентинца. Однако стоит понимать, что слепо верить таким новостям нельзя, ибо имя "Месси" в футбольном мире слишком громкое, и, используя современный сленг, на нем можно неплохо "хайпануть".

Делается все это не впервые. Испанские, и не только, журналисты уже выгоняли Лео из "Барселоны", раз за разом придумывая для этого новые причины. Самое время вспомнить такие случаи.

2013-14 год - налоговый кризис

Все началось порядка семи лет назад. Аргентинец стал одним из первых футболистов в Испании, которого обвиняли в уклонении от уплаты налогов. Позже в истории "вляпывались" Роналду, Модрич, Ди Мария. Лео вел долгую войну с властями, проводя большое количество времени в судах. Не нужно лишний раз говорить, что это сильно влияло на форварда, который не мог полностью сосредоточиться на футболе. Именно в то время и пошли первые слухи о смене аргентинцем команды.

Месси вновь покидает Барселону? Вспоминаем предыдущие “уходы” аргентинца - изображение 1

Информацию о возможном уходе подтверждал лично Месси. По его словам, проблемы испытывал не только он, но и его семья:

"Было время, когда я чувствовал усталость из-за сложившейся ситуации. Особенно в 2013 и 2014 годах, когда у меня были проблемы с налоговой службой. Это был сложный период для меня и моей семьи. Люди не знают, что происходило со мной в тот момент", - заявил игрок в интервью RAC1 в 2019-м.

Лично он "Барселону" тогда покидать не хотел, но определенные обстоятельства могли вынудить его сделать подобное. По итогу, все закончилось хорошо, однако дело против Лео закрылось не скоро.

2015 год - перепалки с Энрике

Следующие новости об уходе лидера "Барселоны" появились зимой 2015-го года. Уже полгода командой руководил Луис Энрике, с которым у Лео сразу начался конфликт.

"Коса нашла на камень" с самого начала, но точка кипения была достигнута в январе. Тогда аргентинец пропустил тренировку своей команды по причине гастроэнтерита. Наставник жестко высказался в прессе о том, что подобное не может стать поводом пропуска занятия.

Энрике решил проучить аргентинца, оставив того на скамейке запасных в игре против "Сосьедада". Журналисты тут же начали бить тревогу, заявляя, что "пути назад нет" и теперь Месси на̶к̶о̶н̶е̶ц̶-̶т̶о точно сменит клуб. Первым в очереди был "Челси", который, не без помощи компании Adidas, готовил на трансфер 200 миллионов евро.

Месси вновь покидает Барселону? Вспоминаем предыдущие “уходы” аргентинца - изображение 2

Все это конечно были слухи и никуда аргентинец не ушел. Более того, вскоре он достиг компромисса с Энрике и вместе они завоевали требл. Стороны больше в открытый конфликт не вступали, но осадочек определенный был вплоть до ухода Луиса в 2017.

2016 год - прощание со сборной

Единственный уход, который действительно был. Правда случился он в сборной Аргентины и не вспомнить о нем - настоящее преступление. Проиграв второй подряд финал кубка Америки (и третий финал с "альбиселесте" в сумме), Месси подумал, что он стал слишком стар для подобного и что пора бы с этим завязывать. После финала сразу было объявлено, что его международная карьера подошла к бестрофейному концу.

Обида, если это можно так назвать, продлилась не очень долго. Уже в сентябре того же года Месси пересмотрел свои взгляды и понял, что сборная без него никуда. Вот так, не пропустив ни одного матча, аргентинец вернулся в команду. Вернулся, чтобы после проиграть еще два крупных турнира.

Месси вновь покидает Барселону? Вспоминаем предыдущие “уходы” аргентинца - изображение 3

2017 год - проблемы с новым контрактом

Спустя год СМИ вновь возбудились. Причиной такого пробуждения стали проблемы Месси с его контрактом. Тогдашняя сделка действовала до лета 2018 года и стороны никак не могли прийти к общему соглашению. Президент клуба, Жозеп Бартомеу, неоднократно заявлял, что детали оговорены, в то время как Лео предпочитал молча делать свою работу на футбольном поле.

В тот год "Манчестер Сити" уже тренировал Хосеп Гвардиола, который якобы и настаивал на покупке аргентинца. СМИ говорили, что готовится мега-трансфер на 300 миллионов, а Лионель уже дал добро на воссоединения с испанским специалистом (отметим, что Пеп настойчиво отрицал подобного рода слухи).

Месси вновь покидает Барселону? Вспоминаем предыдущие “уходы” аргентинца - изображение 4

Как и в прошлые разы, дальше заголовков дело не зашло. В ноябре 2017-го с аргентинцем был официально подписан контракт, в котором были прописаны солидные отступные (700 миллионов). После истории с Неймаром, рисковать уже никто не был намерен.

2020 год - конфликт с Абидалем

Вот мы и плавно подошли к теме сегодняшнего дня. Суровый ответ Месси на критику Эрика Абидаля со скоростью пули сработал на СМИ. Шарманка об уходе капитана каталонцев вновь заиграла, и в ближайшие недели она явно не остановится.

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Конечно, сейчас в подобный вариант верится очень слабо. Лео, как никак, уже почти 33 года. Возраст уже явно не тот, чтобы сломя голову менять клуб и чемпионат, в надежде кому-то что-то доказать. Сейчас ему гораздо выгоднее остаться еще годика на два-три в "Барсе", где его фанаты носят на руках, а игроки даже п̶о̶б̶а̶и̶в̶а̶ю̶т̶с̶я уважают. Если бы он хотел действительно принять новый для себя вызов, то уже очень давно выступал за "Ман Сити"/"Челси"/"Интер"/"МЮ"/"ПСЖ" (нужное подчеркните). Уходить сейчас смысла точно нет, тем более, "Барселона" подобный удар может уже не пережить. Уж очень сильно она сейчас зависима от аргентинского гения.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Эрик Абидаль Барселона Луис Энрике
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