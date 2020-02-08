Примера. 23-й тур. Леванте побеждает впервые за пять туров

"Леванте" перед этим проиграл четыре матча подряд в Ла Лиге, поэтому не стоит обвинять "лягушат" в том, что они принесли в жертву зрелище ради результата в поединке с "Леганесом". К тому же, это был матч против прямого конкурента в борьбе за выживание, поэтому на первый план вышла футбольная хитрость.

"Леванте" как раз и сыграл по-спортивному хитро – можно так говорить. В первом тайме, когда соперник вообще не атаковал, валенсийцы забили дважды из своих немногочисленных моментов. Рубен Рочина на 20-й минуте ударом из центра штрафной зоны замкнул классную трехходовку, а Рохер Марти через восемь минут забил примерно с той же позиции после классической передачи из фланга – 2:0.

Во втором тайме "Леванте" атаковал мало, потому что был сосредоточен на разрушении атак "Леганеса". И не смотря на то, что в конце встречи у "пепинерос" было несколько возможностей (в частности, Ассале заставил Айтора осуществить супер-сейв), можно говорить о спокойной и продуманной победе "Леванте".

"Леванте" добился того, чего хотел.

Валенсия. Стадион "Сьютат де Валенсия"

"Леванте" - "Леганес" 2:0

Голы: Рубен Рочина 20, Рохер Марти 28

"Леванте": Айтор Фернандес, Борха Майораль (Пабло Мартинес 90+2), Антонио Гарсия, Энис Барди, Рубен Везу, Серхио Постиго, Рубен Рочина (Оскар Дуарте 87), Никола Вукчевич, Хорхе Мирамон, Хосе Кампанья, Рохер Марти (Хосе Моралес 79)

"Леганес": Хуан Сориано, Мигель Герреро (Рожер Ассале 59), Кеннет Омеруо (Димитриос Сиовас 75), Унаи Бустинса, Хонатан Сильва, Роке Меса, Ресио, Роберто Росалес (Айтор Руйбаль 46), Кевин Родригес, Мартин Брайтвайт, Оскар Арнаис

Предупреждения: Никола Вукчевич 33, Борха Майораль 55 - Кеннет Омеруо 23, Унаи Бустинса 42, Кевин Родригес 49