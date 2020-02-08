Зидан: У меня все в порядке с Бэйлом. Гарет останется до 2022-го года в Реале

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался насчет Гарета Бэйла.

"У меня все в порядке с Бэйлом, я доволен всеми своими игроками. В моем распоряжении 25 игроков, и перед каждой игрой я должен назвать заявку. Проблем нет. Бэйл продолжит работать, он входит в наши планы.

Насчет ухода Гарета со стадиона до окончания матча, то не думаю, что это неуважительно. Он хочет находиться здесь, тренироваться и бороться за место в составе. Временами он не попадает в состав, как это было в последних матчах, но это ничего не значит.

С тем, что Бэйл останется до 2022-го года нет никаких проблем. Так написано в его контракте, он собирается остаться.

Я не буду обсуждать не попадание Гарета в состав. Мне приходится выбирать. Гарет входит в мои планы, потому что мы знаем, что он может нам дать. Я хочу, чтобы он был в своей лучшей форме", – рассказал Зидан.