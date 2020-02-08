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Осасуна - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Осасуна - Реал: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.02.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Осасуна - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 23-й тур. Испания. Памплона. "Эстадио Рейно де Наварра". 09.02.2020. 17:00. Арбитр в поле – Хесус Хиль Мансано; видеотрансляция в Украине – Футбол 2", MEGOGO

Что объединяет эти команды? Обе в течение последнего месяца вылетели из Кубка Испании от одного и того же соперника – "Реал Сосьедад". Однако если для "Осасуны" та неудача не стала болезненным ударом, то для "Реала" – весьма. Зидан никогда не выигрывал этот турнир и не собирался складывать оружие уже в четвертьфинале. Однако ничего исправить уже нельзя.

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Зато можно согнать спортивную злость в матче чемпионата. В 23-м туре "Реал" сыграет на поле "Осасуны", которую уже побеждал в этом сезоне. В первом круге текущего чемпионата мадридцы уверенно реализовали свое преимущество в классе, забив памплонцам по голу в каждом из таймов. Интересно, что состоялся тот успех мадридцев на фоне уверенности соперника: до поединка на "Бернабеу" "Осасуна" не проигрывала в чемпионате и во время той серии отобрала очки даже у "Барселоны".

Сейчас уже немного другие расклады. Памплонцы только раз выиграли в последних семи турах Ла Лиги. Трижды сыграли вничью, что тоже следует считать успехом для команды Аррасате, однако дважды и проиграла. В настоящее время "Осасуну" можно считать типичным середняком без больших амбиций. Соперником, которого можно побеждать на классе.

Однако в том ли состоянии "Реал", чтобы выигрывать благодаря классу? Команде Зидана больше присущи иные черты: характер, умение терпеть и пробивать стену. С "Реал Сосьедадом" на неделе произошел сбой, но в чемпионате мадридцы не проигрывают уже тринадцать туров подряд. Пропустили в течение этой серии только четыре гола и справедливо находятся на вершине турнирной таблицы. Хотя возможности перевести дыхание Зинедин Зидан лишен.

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Из-за дисквалификации за "Осасуну" не сыграет опытный Аридане Эрнандес – это существенная потеря. Но еще не приятнее является потеря бомбардира Луиса Авила. Под вопросом участие в игре капитана Ойера Санхурхо.

"Реал" никак не может собрать оптимальную обойму, потому что около 80-и дней вне игры из-за травмы находится Эден Азар. В Памплону он тоже не поехал. Как и Хамес, который в последнем кубковом матче снова получил повреждение. Марко Асенсио и Мариано Диас – давние потери. Начо и Браим Диас оказались вне заявки по техническому решению тренера.

Осасуна - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании - изображение 2

Прогноз. Победа "Реала" 1:0.

Ставка: у "Осасуны" одна из лучших защит лиги среди середняков. Немного команда из Памплоны и забивает, поэтому в этом матче постарается исходить из того, что будет предлагать "Реал". Но поскольку мадридцам сложно взламывать организованную оборону, то следует прогнозировать небольшое количество голов в матче. Тотал меньше 2,5.

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4.40
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4.33
1.53
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4.50
1.55
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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Прогнозы
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Комментарии (3)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
08.02.2020 в 19:52
Є погані передчуття після поразки в кубку. Зараз як ніколи Реалу потрібна стабільність в грі, щоб збільшити відрив від Барселони.Бо, поки Мессі мутить воду, вона зобов'язана втрачати очки
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0
0
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.02.2020 в 18:22
Интересно, кто осаснёт Осасуна, или Реал?
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0
-1
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ВітяДобрий ніч (Київ)
08.02.2020 в 19:59
Барселона
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0
0

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