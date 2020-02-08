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Бетис - Барселона. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Бетис - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 09.02.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Бетис - Барселона. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 23-й тур. Испания. Севилья. "Бенито Вильямарин". 09.02.2020. 22:00. Арбитр в поле – Хосе Санчес Мартинес; видеотрансляция – "Футбол 1", MEGOGO

Много критики вылилось на "Барселону" в последнее время. Как на клуб, так и на команду. Однако если к необдуманным выходкам менеджеров "Барсы" общественность уже привыкла, то скитания каталонцев на поле вызывают недоумение. В последних четырех поединках "гранатовые" дважды проиграли и дважды выиграли: позволили "Реалу" уйти в небольшой отрыв и попрощались с перспективами в Кубке Испании. Вдохновения это точно не добавляет.

Отсутствие вдохновения при кадровом дефиците рискует погрузить команд в кризис. Отсутствие Луиса Суареса компенсировать не удается, Усман Дембеле, на которого рассчитывал Кике Сетьен, снова травмировался, Лионель Месси находится не в лучшей форме. Конкретно в матче с "Бетисом" из-за дисквалификации не сыграет еще и Херард Пике. Однако, вопреки всему, "Барселона" рассчитывает на три очка.

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Бетис - Барселона. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании - изображение 1

Для Кике Сетьена это дело чести. Во-первых, надо реабилитироваться за неудачу в Кубке Испании. Во-вторых, важно не отпускать "Реал". В-третьих, "Бетис" – бывшая команда Кике Сетьена, поэтому тренер должен доказать, что его профессионализм сильнее сантиментов. Будет интересно.

"Бетис" – команда нестабильная, с нереализованным до конца потенциалом. Со своими ресурсами "огурцы" способны бороться за более высокие цели, а не просто за место в топ-10. Однако тренер Руби не опускает рук и гнет линию, выбранную еще Кике Сетьеном – быстрый футбол с контролем мяча.

Именно так – "Бетис" любит ту же игру, что и "Барселона". Но обе команды не смогут владеть мячом более 50 процентов игрового времени, поэтому кому-то придется отбирать и прессинговать. Кто лучше справится с черновой работой – тот и победит.

У "Бетиса" дисквалифицирован Зухаир Феддаль. Из-за травм поединок пропустят Адрес Гуардадо и Хуанми.

Бетис - Барселона. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании - изображение 2

Прогноз. Победа "Барселоны" 3:2.

Ставка: ни одна из команд не будет играть от защиты. "Барсе" при Кике Сетьене трудно даются голы, но против открытого стиля "Бетиса" будет легче. Однако и не пропустить вряд ли удастся. Поэтому ставка на обе забьют, или тотал больше 3,5 должна сыграть.

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3.85
1.86
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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Бетис (Севилья) Кике Сетьен Прогнозы
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Комментарии (12)
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Счётчик шансов (Полтава)
08.02.2020 в 21:53
Оце на українському сайті такі принципові баталії українців-реалістів з українцями-барселоністами?
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0
-2
avatar
Loader (Днепр)
08.02.2020 в 21:33
Обычный февральский спад для Барсы подошел, но в этом году усугубился лазаретом. Играть аккуратно, пусть и не зрелищно - задача на пару недель, до ЛЧ.
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+1
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
08.02.2020 в 21:51
Прівєт, дєд! Куди ж ще акуратніше? Вже й так всіх Мессі по стрункє вистроїв, тримають лініїї, ніхто не вліво-не вправо, пасують на вєлікого!
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0
-1
avatar
Loader (Днепр)
08.02.2020 в 22:06
Витек, что-то ты сегодня гиперактивен. Недостаток соратников? Суббота ведь. Время посвятил бы девочкам или мальчикам, не знаю, к кому тебя больше тянет. Или некому? Ладно я, дед: мне винца попить да хороший фильм посмотреть. А тебе, раз делать нехер, лучше бы с тактикой игры в футбол ознакомиться: и Барсы в том числе. Чтобы не позориться.
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
08.02.2020 в 21:08
На жаль через травми, деякий спад у грі особливо на виїзді... "легкої прогулянки" не буде. Хоч не виключено, що Мессі нарешті "включиться" чи Ернесто 2 хоч трохи налагодить напад...
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+1
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
08.02.2020 в 20:47
По суті легкий суперник для Барселони, коли в неї немає проблем. Та й зараз мало шансів, що Бетіс зможе щось протиставити. Так що барселонські пітушки можуть не так сильно переживати за цей матч і перестати кукарєкать, а лише злегка поквоктувати. Адже, як відомо, що в захисті ляшки Бетіса розведені набагато ширше, чим свої зможе розвести Шакіра при відсутності Піке на полі. Що стосується атаки.. За наявності великої кількості вільних зон і переляку гравців Бетіса, велічайшій футболіст, бог футбола і просто головний герой еротічєскіх сновідєній Даріана Кларка в одному лиці - легендарний Лео Мессі зможе показати свою супер-пупер мегафантастичну гру і цим довести барселонських пітушків до оргазму, як вони і мріють! Вобщєм от такий вам позитивний комент сьогодні від мене запам'ятайте цей посил, наївні!
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0
-5
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
08.02.2020 в 21:13
Опущенный, тебя ежедневно питушат, или иногда? Судя по постоянно хорошему настроению то часто. Наверное только из под петуха вылез, весь довольный такой.
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+3
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.02.2020 в 21:16
По суті не легкий суперник для великої Барселони! Та й зараз є багато шансів, що Бетіс зможе протиставити великій Барсі змістовну гру. Адже у великої Барси лише два дні на відпочинок, а Бетіс відпочивав тиждень! . Так що мадридські пітушки, зокрема тупенькій вітя - вася можуть не так сильно хвилюватися за те, щоб тут пєтушитися. Адже, як відомо, мізків немає ні у віті-васі, ні в інших мадридських пітушків! За наявності хочь якоїсь дотепної думки у мадридсьськіх пітушків, вони все одно не зможуть дотепго її вмсловити! А легендарний Лео Мессі , хоч і грає останні матчі з мікротравмою, зможе довести до оргазму, усіх мадридськіх пітушків. Та що там до оргазму? Як завжди, до істерики!!! Вобщєм от такий вам позитивний комент сьогодні від мене запам'ятайте цей посил, наївні! мадридські пітушки!!!
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+2
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
08.02.2020 в 21:28
Ну можливо ти правий. Я забув, що останнім часом барселонські футбольні пітушки стали настільки пішоходити на полі, що навіть високий пресинг від нижчих за класом команд заставляє їхні сфінктери мимоволі розправлятися, викликаючи барселонський срач і небезпечні потєрі м'яча. В такому разі, якщо Бетіс не проявить прихильність до колишнього тренера і нормально настроїть гру, пораджу вам, мої дорогі барселонскі пітушки, запастися великою кількістю туалетного паперу і перед матчем добре просратися, викрикуючи лозунг: Барса - більше ніж очко!
0
-2
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
08.02.2020 в 21:30
Я завжди правий... А інше від тебе навіть не читав. Не цікаво.
+1
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
08.02.2020 в 21:46
Ну матч покаже наскільки ти правий
0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
08.02.2020 в 20:35
Удачи Барсе и нам!!! Верим в команду! Visca el Barça! Visca Catalunya!
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+4
-1

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