Бетис - Барселона. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 23-й тур. Испания. Севилья. "Бенито Вильямарин". 09.02.2020. 22:00. Арбитр в поле – Хосе Санчес Мартинес; видеотрансляция – "Футбол 1", MEGOGO

Много критики вылилось на "Барселону" в последнее время. Как на клуб, так и на команду. Однако если к необдуманным выходкам менеджеров "Барсы" общественность уже привыкла, то скитания каталонцев на поле вызывают недоумение. В последних четырех поединках "гранатовые" дважды проиграли и дважды выиграли: позволили "Реалу" уйти в небольшой отрыв и попрощались с перспективами в Кубке Испании. Вдохновения это точно не добавляет.

Отсутствие вдохновения при кадровом дефиците рискует погрузить команд в кризис. Отсутствие Луиса Суареса компенсировать не удается, Усман Дембеле, на которого рассчитывал Кике Сетьен, снова травмировался, Лионель Месси находится не в лучшей форме. Конкретно в матче с "Бетисом" из-за дисквалификации не сыграет еще и Херард Пике. Однако, вопреки всему, "Барселона" рассчитывает на три очка.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 1000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Для Кике Сетьена это дело чести. Во-первых, надо реабилитироваться за неудачу в Кубке Испании. Во-вторых, важно не отпускать "Реал". В-третьих, "Бетис" – бывшая команда Кике Сетьена, поэтому тренер должен доказать, что его профессионализм сильнее сантиментов. Будет интересно.

"Бетис" – команда нестабильная, с нереализованным до конца потенциалом. Со своими ресурсами "огурцы" способны бороться за более высокие цели, а не просто за место в топ-10. Однако тренер Руби не опускает рук и гнет линию, выбранную еще Кике Сетьеном – быстрый футбол с контролем мяча.

Именно так – "Бетис" любит ту же игру, что и "Барселона". Но обе команды не смогут владеть мячом более 50 процентов игрового времени, поэтому кому-то придется отбирать и прессинговать. Кто лучше справится с черновой работой – тот и победит.

У "Бетиса" дисквалифицирован Зухаир Феддаль. Из-за травм поединок пропустят Адрес Гуардадо и Хуанми.

Прогноз. Победа "Барселоны" 3:2.

Ставка : ни одна из команд не будет играть от защиты. "Барсе" при Кике Сетьене трудно даются голы, но против открытого стиля "Бетиса" будет легче. Однако и не пропустить вряд ли удастся. Поэтому ставка на обе забьют, или тотал больше 3,5 должна сыграть.