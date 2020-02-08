Кике Сетьен: Из вылета в Кубке мы сделаем положительные выводы, хоть нам и больно

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями накануне матча с "Бетисом" в рамках Ла Лиги.

– Как команда отреагировала на вылет из Кубка Испании?

– У всех нас есть общая идея. Из этой ситуации мы сделаем положительные выводы, хоть нам и больно. Нужно сделать хорошие выводы. Мы должны двигаться вперед. У нас не так много времени для жалоб, нужно сохранять ментальную свежесть.

– Что можете сказать о везении?

– Я не обращаю на это особого внимания. Не стремлюсь выиграть матчи благодаря везению. Удачу ищут, работая и играя лучше, чем соперник. Есть определенные моменты, которые могут повлиять на игру – мы знаем о них. Но есть вещи, которые нельзя контролировать. Ты стараешься делать что-то лучше соперника, и это видно на поле, футболисты раскрывают свой потенциал. Так происходит, это мне и надо. Если они хорошо взаимодействуют, то сделают все возможное. В конце концов, только это имеет значение, а везение будет лишь поддержкой, – рассказал Кике Сетьен.