Хетафе: самое большое чудо современного клубного футбола

"Хосе Бордалас опередил свое время. Он номер один в физической и психологической подготовке" - Хавьер Видал, тренер "Хетафе".

"Моя команда защитная, смелая, наглая и любит прессинговать соперника по всему полю. "Хетафе" ни в одном матче не теряет своего лица, и я этим горжусь. Да, я обожал футбол Кройфа, но мы не можем так играть. Тренер зависит от материала, который у него есть" - Хосе "Пепе" Бордалас, главный тренер "Хетафе".

"Ничего особенного об игре "Хетафе" не скажешь. Он играет, как хочет его тренер. У него очень простая и удивительно эффективная идея футбола" - Мигел Кардозу, экс-главный тренер "Сельты".

Сначала Бордаласа хвалили, новое лицо в Примере, хорошие результаты в маленьком клубе. Впоследствии многие тренеры и еще больше журналистов начали критиковать. Антифутбол!

Нет, хотя назовите это как угодно. Например, успешный футбол. Бордалас третий со своим проектом в Испании, имея зарплатный бюджет в 11 раз меньше "Реала", соответственно, и еще меньше "Барселоны". По финансовой способности команда 12 в Примере, да и то это показатель, который вырос за последние сезоны благодаря прогрессу. Если же говорить о проценте заполняемости трибун, то он худший в лиге. Напомню, речь идет лишь о 17-титысячном "Колисеум Альфонсо Перес". Так уж сложилось, что "Хетафе" не сформулировал идею своей уникальности. Трудно это сделать и сейчас, когда президентом является палкой болельщик мадридского "Реала" Анхель Торрес Санчес, который мечтает о власти на "Сантьяго Бернабеу".

Статистика не обманывает в том, что этот "Хетафе" – защитная и очень прагматичная команда. Но, если смотреть сами игры "азулонес", то сразу станет ясно, что это не стереотипный автобус. "Хетафе" не является командой тотальных контратак. В этом сезоне команда держит самую высокую защитную линию в испанском главном дивизионе – 40,4 метра. Даже такие доминаторы как "Барселона" и "Реал" не могут себе такого позволить. В то же время команда третья с конца списка Примеры по владению мячом, делает наименьше передач за матч. Она чрезвычайно успешная в борьбе в воздухе.

Идея в атаке – это доставить мяч в любую точку поля максимально коротким путем, именно делать это успешно и научил Пепе Бордалас своих футболистов. В остальном же его философия такова – каждый игрок при поддержке тренера и индивидуальной работы с ним способен улучшить свою игру. То, как Бордалас раскрутил Дамьена Суареса и Леандро Кабрера уже в солидном футбольном возрасте, вызывает искреннее удивление.

До уровня такой эффективности как мотиватора и учителя Бордалас шел долго, поэтому собрал много опыта. Играл он в разных мелких клубах низших дивизионов и впоследствии долго и скучно тренировал такие же. Пока в 2015-м не пришел к рулю "Алавеса". Его методы созрели, и Хосе пошел на штурм вершины Сегунды. Команда из столицы страны басков (а это совсем не Бильбао, по крайней мере официально) уверенно выиграла дивизион, поэтому получила пропуск в главную лигу. Бордаласа объявили тренером сезона в Сегунде, а вот "Алавес" с ним не стал дальше сотрудничать, решил, что тренер недостаточно серьезен для элиты.

Поэтому после первого успеха в тренерской карьере он остался на обочине. Ждал. Новый шанс он получил от "Хетафе", который после неудачного старта уволил аргентинца Хуана Эснайдера.

Шанс своей жизни он не упустил, до и мог ли упустить вообще? Хосе вырос в семье, где было десять детей, все мальчики. "Без тяжелой работы не получишь ничего, повторяли постоянно мне родители. Я работал с детства, собирал арбузы, дыни, продавал газеты. Поэтому жизненные принципы мои чеканные огнем различных испытаний. Я горжусь этим", - говорит Бордалас.

"Пепе" вернул "Хетафе" в Примеру с первой попытки. Однако все ждали провала, ведь бюджет у клуба был один из самых маленьких. Также против "азулонес" говорил тот факт, что они вошли в элиту сквозь плей-офф, что сокращает время отдыха летом почти на месяц. И в прошлом сезоне команда стала восьмой, боролась за Лигу Европы. В прошлом же позарилась на Лигу чемпионов, однако немного не хватило сил.

Главную ставку тренер делает на проверенные в низинах кадры. Такие, как форварды Молина и Анхель, которых он тренировал еще в "Эльче". Хорхе Молина – это вообще чудо Примеры. Уже списанный всеми он стал терминатором в 35 лет, забивая постоянно и формируя лицо атаки "Хетафе". Теперь ему почти 38 и он стремится обновить все личные бомбардирские рекорды.

В защите же отличается невероятно грозный и эффективный Джене Даконам. Тоголезец поздно приехал в Европу, долго привыкал. Сейчас это скала, приходится только удивляться тому, что он остается в "Хетафе".

Хайме Мата никогда не выступал в элите в прошлом сезоне, в котором он забил 14 голов за клуб и получил вызов в сборную Испании. В текущем у него уже 10 голов, а форварду 31 год.

Команда играет только в классической расстановке 4-4-2. Стабильность нужна для идеального понимания игроками своих функций. Никогда тренер не требует от футболистов делать то, чего они не умеют, или умеют плохо.

Болельщики клуба обоснованно мечтают о Лиге чемпионов, мечтают вновь увидеть "Баварию", которую их любимцы едва не выбросили из четвертьфинала Кубка УЕФА весной 2008-го (1:1 в Мюнхене и 3:3 на "Колисеум Алонсо Перес"). Тренер же больше настроен говорит о своем видении футбола, а также игры подопечных.

"Я никогда не задумываюсь о будущем, только о сегодня и завтра, и это то, что я пытаюсь привить своим игрокам. Вы должны наслаждаться красивыми часами, потому что вы не знаете, как долго они могут продолжаться. Я считаю себя привилегированным, я работаю в Примере! Моя цель продолжать совершенствоваться и расти. Другое не интересует".

Также не интересуют его и разговоры о защитном и атакующем футболе. Он осторожен, однако, когда нужно, наносит удар крутым соперникам. Вот в этом туре "азулонес" легко разнесли "Валенсию": 3-0, преимущество во владении мячом и совершенно несопоставимы цифры ударов по воротам (22 против 5, 10 в плоскость против нуля у "летучих мышей"). Словно лиса-оборотень Кицунэ из японской митологии, "Хетафе" имеет много лиц и вовремя меняет образы, чтобы обмануть соперника.