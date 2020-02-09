  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Испанский Лестер. Как Хетафе поиздевался над Валенсией. ВИДЕО
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Испанский Лестер. Как Хетафе поиздевался над Валенсией. ВИДЕО

Испания
(1 голосов)

Смотреть онлайн видео матча Хетафе - Валенсия, Чемпионат Испании, 8 февраля 2020

Испанский Лестер. Как Хетафе поиздевался над Валенсией. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Хетафе - Валенсия, которые встречались в 23-м туре испанской Ла Лиги. Летучие мыши имеют великую историю и обычно считаются претендентом на попадание в зону Лиги Чемпионов, но сейчас это не уровень для Хетафе. Команда Пепе Бордаласа буквально не заметила соперника (22 удара против 5), забив три гола. Героем встречи стал 37-летний Хорхе Молина Видаль, который оформил дубль. При этом его второй гол ставит под сомнение соответствие обороны Валенсии стандартам Ла Лиги. Остается добавить, что Хетафе после 23-х туров занимает третье место, отставая от Барселоны на четыре пункта.

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"
"Хетафе" - "Валенсия" 3:0
Голы: Хорхе Молина 58, Хорхе Молина 67, Хайме Мата 87

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хорхе Молина Валенсия "Хетафе"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...