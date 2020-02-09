Испанский Лестер. Как Хетафе поиздевался над Валенсией. ВИДЕО

Вашему вниманию видео обзор матча Хетафе - Валенсия, которые встречались в 23-м туре испанской Ла Лиги. Летучие мыши имеют великую историю и обычно считаются претендентом на попадание в зону Лиги Чемпионов, но сейчас это не уровень для Хетафе. Команда Пепе Бордаласа буквально не заметила соперника (22 удара против 5), забив три гола. Героем встречи стал 37-летний Хорхе Молина Видаль, который оформил дубль. При этом его второй гол ставит под сомнение соответствие обороны Валенсии стандартам Ла Лиги. Остается добавить, что Хетафе после 23-х туров занимает третье место, отставая от Барселоны на четыре пункта.

Хетафе. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Валенсия" 3:0

Голы: Хорхе Молина 58, Хорхе Молина 67, Хайме Мата 87