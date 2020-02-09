С новым тренером. Команда Зозули попытается прервать серию неудач. Смотреть онлайн матч Альбасете - Понферрадина

"Альбасете" с бойца за повышение в классе докатился до обывателя зоны вылета. Это не могло не повлечь за собой последствий – уволили главного тренера. Поэтому матч против "Понферрадины" "Альбасете проведет уже под руководством нового специалиста. Но кадры остаются те же.

В частности, выйдет в основе на поединок 27-го тура и украинец Роман Зозуля. Матч начнется 9-го февраля 2020-го года в 13:00. Смотрим прямую видеотрансляцию поединка благодаря сигналу MEGOGO. Доступно без регистрации