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С новым тренером. Команда Зозули попытается прервать серию неудач. Смотреть онлайн матч Альбасете - Понферрадина

Испания
(2 голосов)

Альбасете - Понферрадина: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.02.2020 ⋊ Сегунда на UA-Футбол

С новым тренером. Команда Зозули попытается прервать серию неудач. Смотреть онлайн матч Альбасете - Понферрадина
UA-Футбол
Новина українською

"Альбасете" с бойца за повышение в классе докатился до обывателя зоны вылета. Это не могло не повлечь за собой последствий – уволили главного тренера. Поэтому матч против "Понферрадины" "Альбасете проведет уже под руководством нового специалиста. Но кадры остаются те же.

В частности, выйдет в основе на поединок 27-го тура и украинец Роман Зозуля. Матч начнется 9-го февраля 2020-го года в 13:00. Смотрим прямую видеотрансляцию поединка благодаря сигналу MEGOGO. Доступно без регистрации

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Понферрадина
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