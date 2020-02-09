Осасуна - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Реал" на неделе с треском вылетел из Кубка Испании, однако продолжает лидировать в Ла Лиге. Необходимость бороться за самые высокие цели не позволяет Зидану посыпать голову пеплом. Нет времени грустить – на горизонте уже "Осасуна".

Этого соперника мадридцы в первом круге дома одолели 2:0, однако в Памплоне будет труднее. Игра начнется 9-го февраля 2020-го года в 17:00. Онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – авторством Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямой видеоэфир поединка "Осасуна" - "Реал" благодаря сигналу MEGOGO. Поехали!

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