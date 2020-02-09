  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Осасуна - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Осасуна - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Осасуна - Реал: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.02.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Осасуна - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Реал" на неделе с треском вылетел из Кубка Испании, однако продолжает лидировать в Ла Лиге. Необходимость бороться за самые высокие цели не позволяет Зидану посыпать голову пеплом. Нет времени грустить – на горизонте уже "Осасуна".

Читайте такжеОсасуна - Реал. Анонс и прогноз матча чемпионата Испании

Этого соперника мадридцы в первом круге дома одолели 2:0, однако в Памплоне будет труднее. Игра начнется 9-го февраля 2020-го года в 17:00. Онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – авторством Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим прямой видеоэфир поединка "Осасуна" - "Реал" благодаря сигналу MEGOGO. Поехали!

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии, Англии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...