  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Альбасете спасся от поражения на последних минутах. Зозуля отыграл целый матч
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Альбасете спасся от поражения на последних минутах. Зозуля отыграл целый матч

Испания
(2 голосов)

Ничья - лучше поражения, но Альбасете срочно нужны победы

Альбасете спасся от поражения на последних минутах. Зозуля отыграл целый матч
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Альбасете" сменил тренера, но пока не изменил сути игры: опять команда Романа Зозули недостаточно остро выглядела в атаке, а в защите допустила ровно столько огрехов, сколько сопернику нужно было для гола. Благо, удалось уйти от поражения.

В середине первого тайма голкипер "Альбасете" Томеу Надаль фолом остановил выход один на один Алекса Азпуру, а потом не помог во время пенальти – этот гол заставлял хозяев раскрываться.

Роман Зозуля традиционно для себя старался, но почти не угрожал воротам соперника. На его счету – два удара, один мимо, другой – в створ. Однако тот, что попал в створ, был без остроты, мяч "парашютиком" опустился в руки голкиперу. В первом тайме после борьбы Зозули в штрафной мяч отскочил к партнеру и тот забил, однако из офсайда. Из чистого офсайда. А спастись удалось после удара от ворот Томеу Надаля, скидки Акунья и искусной работы Ману Фустера на завершающей фазе атаки. Хозяева могли даже победу вырвать, но во время розыгрыша последнего штрафного мяч с головы Зозули сняли в последний момент.

Ничья – малое утешение для "Альбасете", хотя после трех поражений подряд это какой-никакой прогресс.

Сегунда. 27-й тур

"Альбасете" - "Понферрадина" 1:1
Голы: Ману Фустер 90+3 - Юри 22 (пен.)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Сегунда Понферрадина
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vantala (Kharkiv)
09.02.2020 в 15:23
"Из головы Зозули" уже мячи делают в Испании??
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...