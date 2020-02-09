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Альбасете спасся от поражения на последних минутах. Зозуля отыграл целый матч
Ничья - лучше поражения, но Альбасете срочно нужны победы
"Альбасете" сменил тренера, но пока не изменил сути игры: опять команда Романа Зозули недостаточно остро выглядела в атаке, а в защите допустила ровно столько огрехов, сколько сопернику нужно было для гола. Благо, удалось уйти от поражения.
В середине первого тайма голкипер "Альбасете" Томеу Надаль фолом остановил выход один на один Алекса Азпуру, а потом не помог во время пенальти – этот гол заставлял хозяев раскрываться.
Роман Зозуля традиционно для себя старался, но почти не угрожал воротам соперника. На его счету – два удара, один мимо, другой – в створ. Однако тот, что попал в створ, был без остроты, мяч "парашютиком" опустился в руки голкиперу. В первом тайме после борьбы Зозули в штрафной мяч отскочил к партнеру и тот забил, однако из офсайда. Из чистого офсайда. А спастись удалось после удара от ворот Томеу Надаля, скидки Акунья и искусной работы Ману Фустера на завершающей фазе атаки. Хозяева могли даже победу вырвать, но во время розыгрыша последнего штрафного мяч с головы Зозули сняли в последний момент.
Ничья – малое утешение для "Альбасете", хотя после трех поражений подряд это какой-никакой прогресс.
"Альбасете" - "Понферрадина" 1:1
Голы: Ману Фустер 90+3 - Юри 22 (пен.)
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