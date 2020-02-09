Примера. 23-й тур. Эспаньол побеждает прямого конкурента, замены помогли Сосьедаду выиграть дерби

"Мальорка" должна была выигрывать этот матч, если рассчитывала укрепить свои позиции в борьбе за выживание. Однако островитяне так и не выработали четкого плана для успеха. Владели мячом, но меньше соперника били по воротам. В конце концов, ничего нового: в этом чемпионате в одиннадцати гостевых поединках "Мальорка" набрала лишь одно очко.

Рауль Де Томас снова забил, принеся "Эспаньолу" победу. Это его четвертый гол в четырех матчах Ла Лиги, еще один результативный удар оформил в матче Кубка Испании. Невероятная эффективность, которая оправдывает затраченные немалые средства на приобретение этого форварда.

"Эспаньол" уже далеко не безнадежный. "Попугаи" догнали "Мальорку" и "Леганес" и нацелены на то, чтобы в ближайшее время покинуть зону вылета.

Барселона. Стадион "Корнелья-Эль Прат"

"Эспаньол" - "Мальорка" 1:0

Гол: Рауль Де Томас 58

"Эспаньол": Диего Лопес, Серхи Дардер (Виктор Гомес Переа 85), Рауль Де Томас, Хонатан Кальери (Матиас Варгас 65), Давид Лопес (Виктор Санчес 72), Хави Лопес, Вила Дидак, Леандро Кабрера, Бернардо Эспиноса, Марк Рока, Адриан Эмбарба

"Мальорка": Маноло Рейна, Алехандро Посо, Лумор Агбеньену, Сальва Севилья (Такефуса Кубо 65), Жуниор Лаго (Абдон 80), Иддрису Мохаммед , Дани Родригес, Антонио Райльо, Анте Будимир, Алекс Фебас (Хуан Эрнандес 72), Мартин Вальент

Предупреждения: Андрес Прието 6, Вила Дидак 39, Диего Лопес 54, Леандро Кабрера 70, Виктор Санчес 80, Виктор Гомес Переа 90+4 - Сальва Севилья 61, Лумор Агбеньену 87

"Атлетик" в этом сезоне – команда защитная, осторожная, рациональная. Возможно, именно поэтому мы и увидели довольно пресный первый тайм баскского дерби. "Реал Сосьедад" старался играть с позиции силы, однако гости из Бильбао легко разрушали конструктив соперника. Только Кристиан Португес заставил работать голкипера, а вот Микель Мерино пробил неточно. Бильбао ответил неуклюжим ударом Ибай Гомеса, однако все самое интересное произошло после перерыва.

И после замен. С появлением Исака и Янузая "Реал Сосьедад" вырвал победу, а с появлением Муньяина и Уильямса "Атлетик" достойно огрызнулся. Звездная парочка Бильбао организовала гол: Муньяин запрессинговал Гевару, отобрал мяч на своей половине поля, протащил его едва ли не до радиуса штрафной зоны, отдал в свободную зону на Уильямса, а нападающий, который впервые с декабря 2018-го года начал матч не со старта, а вышел на замену, мастерски разобрался с вратарем.

Это был ответ, как уже отмечалось, на гол Португеса, забитый после трудовой голевой передачи Исака. Приложился к успеху и Айен Муньос, но не он герой эпизода. Герой эпизода и матча в целом – Александер Исак. Швед к голевой передаче добавил гол, который и принес "Сосьедаду" три очка. Гол, забитый в атаке, которую начал Янузай, который также вышел на замену. Замечательная работа тренера Иманоля, замечательная работа Исака, классный второй тайм баскского дерби.

А вскоре между этими командами может состояться еще одна дуэль – в финале Кубка Испании.

Сан-Себастьян. Стадион "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетик" 2:1

Голы: Кристиан Португес 65, Александер Исак 83 - Иньяки Уильямс 71

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Кристиан Португес, Микель Мерино, Виллиан Жозе (Александер Исак 55), Лука Фуэнтес (Аднан Янузай 59), Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль, Андер Гевара (Ариц Элустондо 77), Игор Субельдия, Айен Муньос, Хосеба Сальдуа

"Атлетик": Унай Симон, Ерай Альварес Лопес, Микель Сан-Хосе, Эчебария Беньят (Дани Гарсия 62), Андер Капа, Кенан Кодро (Икер Муньяин 46), Микель Баленсиага, Ибай Гомес, Асьер Вильялибре (Иньяки Уильямс 55), Унай Нуньес, Иньиго Лекуэ

Предупреждения: Кристиан Португес 63, Александер Исак 89 - Андер Капа 65, Дани Гарсия 81

Удаление: Икер Муньяин 89