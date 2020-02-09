С рекордом Рамоса. Осасуна - Реал 1:4. Обзор матча и видео голов

"Реал" не впечатлил игрой, но добыл три очка с разгромом. После быстрого пропущенного от "Осасуны", мадридцы ответили четырьмя голами.

Отличились, в частности, Лука Йович и Серхио Рамос, который забивает в Ла Лиге ежегодно, начиная с далекого 2004-го (рекорд лиги). Таким образом "Реал" попытался реабилитироваться за болезненное поражение в Кубке Испании.

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Ла Лиги "Осасуна" - "Реал".

Памплона. Стадион "Рейно де Наварра"

"Осасуна" - "Реал" 1:4

Голы: Гарсия Унай 14 - Иско 33, Серхио Рамос 38, Лукас Васкес 84, Лука Йович 90+2