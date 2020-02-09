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Зинедин Зидан: Все хотят, чтобы у Реала были проблемы, но их у нас нет

Испания
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Наставник "сливочных" поделился мыслями после выездной победы

Зинедин Зидан: Все хотят, чтобы у Реала были проблемы, но их у нас нет
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Осасуной" в рамках 23-го тура Ла Лиги.

"В начале нам было тяжело, но после пропущенного мяча мы стали играть лучше. "Реал" заслужил эту победу.

Мы играли интенсивно, но и соперник был очень хорош. "Реал" провел отличный матч, но мы еще ничего не выиграли. Нам предстоит много работы. Что касается Азара – сегодня еще не время для его появления. Посмотрим на следующей неделе.

Бэйл хорошо отыграл в нападении и защите. Ему не хватает тонуса, поэтому я заменил его. Гарет – важный игрок, он показал это. Все хотят, чтобы у нас были проблемы, но их нет", – рассказал Зинедин Зидан.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Ла Лига
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Источник:
El Chiringuito TV
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