Зинедин Зидан: Все хотят, чтобы у Реала были проблемы, но их у нас нет

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Осасуной" в рамках 23-го тура Ла Лиги.

"В начале нам было тяжело, но после пропущенного мяча мы стали играть лучше. "Реал" заслужил эту победу.

Мы играли интенсивно, но и соперник был очень хорош. "Реал" провел отличный матч, но мы еще ничего не выиграли. Нам предстоит много работы. Что касается Азара – сегодня еще не время для его появления. Посмотрим на следующей неделе.

Бэйл хорошо отыграл в нападении и защите. Ему не хватает тонуса, поэтому я заменил его. Гарет – важный игрок, он показал это. Все хотят, чтобы у нас были проблемы, но их нет", – рассказал Зинедин Зидан.