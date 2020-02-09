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Бензема отдал 132 голевые передачи в футболке Реала и стал лучшим ассистентом в истории клуба

Испания
(1 голосов)

Француз навсегда вписал свое имя в историю королевского клуба

Бензема отдал 132 голевые передачи в футболке Реала и стал лучшим ассистентом в истории клуба
Новина українською

В матче 23-го тура Ла Лиги "Реал" на выезде разгромил "Осасуну" 4:1.

Нападающий "сливочных" Карим Бензема сделал ассист в этой встрече. Француз отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса на 84-й минуте матча.

Эта голевая передача стала для 32-летнего Карима 132-й в футболке мадридцев. Таким образом Бензема стал лучшим ассистентом в истории "Реала".

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Бензема отдал 132 голевые передачи в футболке Реала и стал лучшим ассистентом в истории клуба - изображение 1

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Ла Лига
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Источник:
Footballogue
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.02.2020 в 20:51
Иногда читаю на спортивных форумах, прежде всего, зарубежных, что Бензему травят в том смысле, что у него налажен трафик с Африки....Прочитал про "лучшего ассистента" и понимаю, почему Зидан вернулся.....
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0
-4
патриот но дома (Ирпень)
09.02.2020 в 22:54
та да...пока лучший футболист в мире КриРо забивает в 10м подряд, какой то невнятный гони 4 матча бродит по полю показывая нежеление играть в аналоне, и смирившись с вечно 2м номером
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