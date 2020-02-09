Бензема отдал 132 голевые передачи в футболке Реала и стал лучшим ассистентом в истории клуба

В матче 23-го тура Ла Лиги "Реал" на выезде разгромил "Осасуну" 4:1.

Нападающий "сливочных" Карим Бензема сделал ассист в этой встрече. Француз отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса на 84-й минуте матча.

Эта голевая передача стала для 32-летнего Карима 132-й в футболке мадридцев. Таким образом Бензема стал лучшим ассистентом в истории "Реала".

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.