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Бензема отдал 132 голевые передачи в футболке Реала и стал лучшим ассистентом в истории клуба
Француз навсегда вписал свое имя в историю королевского клуба
В матче 23-го тура Ла Лиги "Реал" на выезде разгромил "Осасуну" 4:1.
Нападающий "сливочных" Карим Бензема сделал ассист в этой встрече. Француз отдал голевую передачу на Лукаса Васкеса на 84-й минуте матча.
Эта голевая передача стала для 32-летнего Карима 132-й в футболке мадридцев. Таким образом Бензема стал лучшим ассистентом в истории "Реала".
В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.
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Источник:Footballogue
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.02.2020 в 20:51
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-4
патриот но дома (Ирпень)
09.02.2020 в 22:54
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