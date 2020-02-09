Лукас Васкес: Прошлые годы Реал упускал чемпионство в подобных выездных матчах

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился мыслями после победы над "Осасуной" в матче 23-го тура Ла Лиги.

"Это был важный матч для нас, особенно после вылета из Кубка. Думаю, команда проявила себя здорово. Неделя получилась для нас тяжелой. То, как мы победили сегодня, говорит о многом».

Важно побеждать в таких выездных матчах для чемпионской гонки, да, но так же важно побеждать и на "Бернабеу", и на "Камп Ноу"… Все победы важны. Нужна стабильность.

В прошлые годы у нас были проблемы в подобных выездных матчах, в них мы упускали чемпионство. Сейчас все здорово, мы будем в гонке до самого конца", – сказал Васкес.