  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лукас Васкес: Прошлые годы Реал упускал чемпионство в подобных выездных матчах
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лукас Васкес: Прошлые годы Реал упускал чемпионство в подобных выездных матчах

Испания
(1 голосов)

Испанец подвел итоги победы над "Осасуной"

Лукас Васкес: Прошлые годы Реал упускал чемпионство в подобных выездных матчах
Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес поделился мыслями после победы над "Осасуной" в матче 23-го тура Ла Лиги.

"Это был важный матч для нас, особенно после вылета из Кубка. Думаю, команда проявила себя здорово. Неделя получилась для нас тяжелой. То, как мы победили сегодня, говорит о многом».

Важно побеждать в таких выездных матчах для чемпионской гонки, да, но так же важно побеждать и на "Бернабеу", и на "Камп Ноу"… Все победы важны. Нужна стабильность.

В прошлые годы у нас были проблемы в подобных выездных матчах, в них мы упускали чемпионство. Сейчас все здорово, мы будем в гонке до самого конца", – сказал Васкес.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Осасуна (Памплона) Ла Лига Лукас Васкес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...