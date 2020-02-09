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Примера. 23-й тур. Бетис - Барселона 2:3. Стиль открытых дверей, или Месси на раздаче

Испания
(1 голосов)

Барса побеждает в перестрелке

Примера. 23-й тур. Бетис - Барселона 2:3. Стиль открытых дверей, или Месси на раздаче
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Это было противостояние двух одинаковых стилей. "Барса" при Кике Сетьене вернулась к истокам "тики-таки", а "Бетис" так играет давно – со времен того самого Сетьена. Однако сегодня кто-то должен был отступить от лекал и сыграть несколько иначе – более 50 процентов игрового времени владеть мячом две команды не могли.

Отступился "Бетис", который в начале матча, как и полагается против такого соперника, применял прессинг. В целом, "огурцы" больше атаковали и чаще били по воротам, зато "Барселона" показала впечатляющую эффективность: три удара за первый тайм, три в створ ворот, два гола.

Примера. 23-й тур. Бетис - Барселона 2:3. Стиль открытых дверей, или Месси на раздаче - изображение 1

Заправлял каталонским карнавалом Лионель Месси. Он сначала классно из глубины ассистировал Фрэнки де Йонгу, который выскочил один на один и со злостью вколотил мяч в сетку. А потом, в конце 45-минутки, со стандарта отпасовал на Серхио Бускетса, который нашел возможность для удара.

Так "Барселона" дважды отыгрывались, а вперед могла бы выйти, если бы и третий удар в створ оказался результативным. Однако Месси пробил бесхитростно для Роблеса.

"Бетис" вдвое чаще бил по воротам, но лишь каждый второй удар приходился на плоскость ворот тер Штегена. Поэтому и держалось равновесие. Когда Лангле выставленной в сторону рукой в ​​штрафной заблокировал удар Фекира на 5-й минуте, арбитр не сразу назначил пенальти, только после просмотра видеоповтора. "Лучше поздно, чем никогда" – подумал Каналес и не оставил шансов Марку-Андре с одиннадцатиметровой отметки. А во второй раз вынудил каталонцев догонять то же Фекир. Ошибка Артуро Видаля в центре поля не сошла каталонцам с рук. Француз принял мяч в зоне между центральным кругом и радиусом штрафной площади, приблизился к воротам и неотразимо пробил в нижний угол. Фестиваль.

Примера. 23-й тур. Бетис - Барселона 2:3. Стиль открытых дверей, или Месси на раздаче - изображение 2

Во втором тайме он продолжился, однако танцевала в основном "Барселона" – "Бетис" стоял в сторонке. Два момента Месси в течение пяти-семи минут должны были насторожить Руби и его ребят, однако двери и дальше оставались приоткрытыми. И грех было этим не воспользоваться.

"Барселона" заработала еще одно право на штрафной в глубине поля – Месси выполнил третью голевую передачу. На этот раз – на голову Клемана Лангле. Аргентинец идеально работал на раздаче, поэтому подорвать перспективы "Барсы" не могли даже неудачные сопутствующие обстоятельства. Например, удаление Лангле за вторую желтую карточку. Хотя оно, надо заметить, только уравняло составы, потому что за три минуты до того Фекир самоустранялся грубым фолом против соперника и словесной грубостью против арбитра. Детское поведение.

В конце матча "Бетис" снова ожил, но было уже поздно. Мог даже пропустить четвертый, если бы арбитр назначил пенальти по итогам борьбы Месси с Бартра. Дважды ведя в счете, "огурцы" проиграли этот матч. Руби не удивил Кике Сетьена.

Примера. 23-й тур. Бетис - Барселона 2:3. Стиль открытых дверей, или Месси на раздаче - изображение 3

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Барселона" 2:3
Голы: Серхио Каналес 6 (пен.), Набиль Фекир 26 - Френки де Йонг 9, Серхио Бускетс 45+3, Клеман Лангле 72

"Бетис": Хоэль Роблес, Серхио Каналес, Набиль Фекир, Борха Иглесиас (Лоренсо Морон 62), Вилльям Карвалью (Хоакин Санчес 70), Алекс Морено, Гуидо Родригес (Кристиан Тельо 86), Айсса Манди, Эмерсон, Карлос Аленья, Марк Бартра

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Серхио Бускетс, Клеман Лангле, Лионель Месси, Антуан Гризманн (Иван Ракитич 89), Френки де Йонг, Артуро Видаль (Артур Рамос 57), Самуэль Юмтити, Эктор Фирпо (Хорди Альба 57), Серхи Роберто

Предупреждения: Эмерсон 36, Айсса Манди 45+2, Гуидо Родригес 72, Набиль Фекир 76, Набиль Фекир 76 - Клеман Лангле 5, Серхи Роберто 29, Артуро Видаль 32, Серхио Бускетс 57, Клеман Лангле 79
Удаления: Набиль Фекир 76 - Клеман Лангле 79

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В статье: Лионель Месси Барселона Чемпионат Испании Бетис (Севилья)
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Комментарии (73)
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
10.02.2020 в 01:08
За счет того , что Барса играла всемером игра получилась равной и интересной! С 30й по 45ю минуту Барса играла настолько х**ао что это кошмар, а в остальном сносно! Месси 3 голевых наколдовал))) Лангле герой или антигерой получился?)))))
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FRED73 (Харьков)
10.02.2020 в 01:07
Братья и сестры не будем слушать никого уверуем в двух гуру из северной Америки. И где у нас такое пгт... , Вот только два этих супруга истину глаголят кто не согласен тот не прав. Футбола кроме них никто не знает. Пересвсекупил,этонесоответствуетправдеура.
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
10.02.2020 в 01:09
Та замаж уже свое е**ло)))) никому не интересны твои высеры
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FRED73 (Харьков)
10.02.2020 в 01:11
Вот ты точно П Н Х. ущерб
0
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ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
10.02.2020 в 01:13
Прямо точно? Я избран?
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avatar
MES QUE UN CLUB
10.02.2020 в 00:59
Уважаемые братья барселонцы! Неужели вам интересно переписываться с школьниками и взрослыми неадекватами?? Зачем вы их даже читаете? Сотни комментариев сплошной понос. Пусть там себе веселятся, это их максимум развития на сегодня. Я вообще перестал на эти Ники реагировать/читать и поверьте, намного спокойнее и приятнее. Можно же просто между собой общаться и полностью игнорировать этим мусором.
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+2
-1
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Spokoyno (Киев)
10.02.2020 в 01:06
Я давно це підкреслюю. Не чипай ла@на - смердіти не будеш!
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+1
-1
Рыдал (Мадрид) (Madrid )
10.02.2020 в 00:59
Вот это чмошников спермоцветных понесло . Хоть и не особо переживаю о какой либо команде, но сразу видно ху из ху. Дебилы мадрисиские это однозначно.
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+1
-1
amg333 (Kyiv )
10.02.2020 в 00:52
Все испанские издания уже пишут,что третий гол забит с нарушением правил,и должны были ставитьпенальти в ворота фуфлоны!!..Доколе это фуфлонское дно будут тянуть?
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+1
-2
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Loader (Днепр)
10.02.2020 в 00:56
Назови, кто? Ведь ты же не рубишь по-испански.
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+2
-1
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MES QUE UN CLUB
10.02.2020 в 00:35
Всех, кто за Барсу, с победой!!! Мне игра очень понравилась. Хорошие скорости без особых остановок, не было хождения пешком. Естественно хватало ошибок у игроков, может быть пару моментов судьи. В общем игра испорченной не была. Постоянное движение, голы, удаления... что ещё надо для удовольствия? )
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+6
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Барселинис (землянин)
10.02.2020 в 00:41
Не знаю, не знаю, брат, мне футбол Барсы сегодня явно не понравился.. Всё та же тягомотина, бесконечные пасы назад, потери мяча, ужасная игра защиты и прочий вальвердовский фарш.. Не, не то пальто.. Выиграли только благодаря гению Месси.
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+1
-2
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Spokoyno (Киев)
10.02.2020 в 00:58
Ну на рахунок "не було хожденія" трошки перебільшення... Хоч тут є пояснення - четвер. Ну і "крові попили" такою ІНТРИГУЮЧОЮ грою вдосталь. Я навіть декілька разів на міланське дербі переключався. Правда по парі хвилин, але як Інтер відігрався нажаль побачив.
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0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
10.02.2020 в 01:03
Так это же интереснее, чем перекатывание мяча у чужих ворот 92 минуты, а потом гол в свои ворота?
0
0
avatar
Барселинис (землянин)
10.02.2020 в 00:32
У пдрса Ковы голосок прорезался.. Чмырь конченный блъ..
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+4
-1
avatar
Loader (Днепр)
10.02.2020 в 00:31
Вечерело.. Вот и Fred из Харькова очнулся. Веселье начинается. Как же вы мечтали о проигрыше Барсы.)))
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+5
-1
FRED73 (Харьков)
10.02.2020 в 00:38
Та я с детства за МХ и Юве. А тут так аленя подзадрочить
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+1
-3
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Loader (Днепр)
10.02.2020 в 00:53
Так значит, ты просто конкретно озабоченный? И это печально, т.к. более глубокое помешательство.
0
-1
FRED73 (Харьков)
10.02.2020 в 01:03
Ну тебе видней. Тебя психиатр лечит.
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0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
10.02.2020 в 00:28
Знову виїзд, знову проблеми... Не впевнена гра Барселони плюс благосклоність арбітра до господарів. Так суддя не засудив, але за подібні фоли свистів на користь Бетіса більше. Мессі навіть не вийшов на свій кращий рівень, проте перемогу забезпечив. Знову від Гризмана багато біганини, утім особливої небезпеки для суперника Антуан не забезпечив. Віддаль... боєць, але гра в пас не його коник. Захист... ну і хто вопив "Піке геть!"?
Ответить
+3
0
avatar
Барселинис (землянин)
10.02.2020 в 00:48
С Пике был бы вообще завал, шановный.
Ответить
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
10.02.2020 в 01:01
А я Вам нічого не поставлю... Бо Ви не вірите у захист Барси А цілих шість команд пропустило більше
0
0
avatar
Барселинис (землянин)
10.02.2020 в 01:14
А представьте, если бы на воротах не стоял лучший вратарь мира тер Штеген, шо бы тогда было? Вообще караул...
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.02.2020 в 00:26
Мне нравится, как мадридасы изливают здесь друг другу своё горе...
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+5
-1
Algrab (Костопiль)
10.02.2020 в 00:24
Гнила гра Барси. Відскочили...
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0
-3
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Loader (Днепр)
10.02.2020 в 00:28
Когда ты ,чмо, уже заткнешься?))
Ответить
+3
-1
Algrab (Костопiль)
10.02.2020 в 00:29
Плющить, барсодрочер? І це тільки початок. Наполі порве барсюків.
+1
-2
avatar
Loader (Днепр)
10.02.2020 в 00:32
Да, ты никогда не заткнешься.)) Фекальный фонтан.
+3
-1
avatar
Blackboria (Тернопіль)
10.02.2020 в 00:42
Іди звідси срати на гілку Мадріду, тролль
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+1
-1
Algrab (Костопiль)
10.02.2020 в 00:45
на взаєм, на взаєм...
0
-1
avatar
Барселинис (землянин)
10.02.2020 в 00:21
О, полезла нечисть мадридастская.. пи..ары гнилушные..
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+5
0
FRED73 (Харьков)
10.02.2020 в 00:25
Ты чмо будешь свою мамку уесосить когда она прыгать на тебе будет. Кусок блевотины или подмойся после "американца"
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0
-4
avatar
Барселинис (землянин)
10.02.2020 в 00:27
п н х пдрс
+3
0
avatar
Барселинис (землянин)
10.02.2020 в 00:34
Шо кова, ты уже фред73, чушкарь голимый?
+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
10.02.2020 в 00:35
Называй его просто Фредди.))
+3
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.02.2020 в 00:20
Назову свой комментарий так: КАК ПОДРАЗНИТЬ ТОГО, КТО ВИДИТ В БАРСЕ СВОЕГО КОНКУРЕНТА, ХОРОШИМ КАЧЕСТВОМ ИГРЫ... Я приятно удивлен хорошими физическими кондициями игроков Барселоны. Только в четверг провели изнурительный матч в Бильбао, в то время, как соперник неделю отдыхал. Для тех, кто считает, что вот такие разные во времени дни отдыха перед матчем это пустой звук, что это - ни о чем, я напомню, что представители Бильбао наотрез отказались играть с Барсой в КК на сутки позже, в четверг, в то время, как Перес протаскивал для Реала играть с Сосьедадом в среду. Вот что значит даже сутки лишние отдыха. И в Бильбао и сегодня игра Барселоны очень понравилась. Да, есть по-прежнему проблемы в обороне, реализация должна быть на порядок выше, но по игре на сегодня, Барса на три головы выше Реала. Которому, к тому же, в каждом матче помогают арбитры. Понимаю, что у мадридасов сегодня горе, они в истерике... Лучший футболист мира ЛЕО МЕССИ в очередной раз доказал, что равных ему нет, вел команду к победе и тремя радио управляемыми голевыми передачами сделал для команды результат! Браво, капитан! Браво, Барса!
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+2
-1
FRED73 (Харьков)
10.02.2020 в 00:21
Галоперидол прими бомжара.
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+1
-4
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.02.2020 в 00:22
А ты уже принял, трижды бомжара ты?
+3
-1
avatar
Барселинис (землянин)
10.02.2020 в 00:22
п н х пдрс
+1
-1
FRED73 (Харьков)
10.02.2020 в 00:23
Твой Муся кусок Гуана . Ты бы хоть бабу какую себе завел ущерб . Глядишь и пропустит.
Ответить
0
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.02.2020 в 00:27
Что-то тебя не попускает... Что, больно, да? Горе у тебя?
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
10.02.2020 в 00:18
Барсу начали тянуть за уши. Третий гол левый. Толчок в спину со стороны игрока в желтых футболках.
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+2
-5
amg333 (Kyiv )
10.02.2020 в 00:19
Та ладно..а как же Перес все купил?....или не все?
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+1
-5
oda1979 (Запорожье)
10.02.2020 в 00:20
Аленям думать запрещено..
+1
-4
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Blackboria (Тернопіль)
10.02.2020 в 00:39
Прутень у тебе лівий
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+2
-1
amg333 (Kyiv )
10.02.2020 в 00:13
Кто-то смотрел это унылое дерьмо?..миланское дерби,вот где в футбол играли!))
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+1
-6
avatar
Loader (Днепр)
10.02.2020 в 00:29
А откуда ты, баран, знаешь, если смотрел другую игру?
Ответить
+3
-1
avatar
Blackboria (Тернопіль)
10.02.2020 в 00:38
А йому аби зайти на гілку про Барсу і насрати
+3
-1
Shelly (Львів)
10.02.2020 в 00:12
Але барса вже не та, нажаль.
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+2
-3
avatar
Барселинис (землянин)
10.02.2020 в 00:09
Мои соболезнования мадридастам.
Ответить
+5
-3
FRED73 (Харьков)
10.02.2020 в 00:08
Удачи барсе. Сейчас зайдет дуриан и 3,14дариниус и расскажут что у Переса деньги закончились и он не смог купить судью. фуфлона лучшее мисютка вялик ала фуфелам.
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+3
-4
avatar
Барселинис (землянин)
10.02.2020 в 00:14
В честь победы я тебя прощаю, пи..ар харьковский. Впредь будь осмотрительнее в своих высказывания здесь, отх уесосю по полной программе.
Ответить
+3
-1
amg333 (Kyiv )
10.02.2020 в 00:15
Тебя уже от)(уесосоли прошмандовка высраная под забором))
+1
-4
avatar
Барселинис (землянин)
10.02.2020 в 00:16
п н х пдрс
+5
-1
FRED73 (Харьков)
10.02.2020 в 00:17
п н х. задрот ты из своего ануса паркингу приписку вынь а потом уже вякай урод
+2
-5
avatar
Барселинис (землянин)
10.02.2020 в 00:18
п н х пдрс
+4
-3
FRED73 (Харьков)
10.02.2020 в 00:20
Ты глянь. 3,14дрила гнойный ещё свою пасть т3перную разевает ... чмо в будку и лизать у Самашки.
0
-5
avatar
Барселинис (землянин)
10.02.2020 в 00:22
п н х пдрс
+3
-1
avatar
Muxtarr (Днепр)
10.02.2020 в 00:07
Пенальти в конце матча очевиднейший. А если бы Бетис забил на последних секундах как Атлетик?
Ответить
+8
0
amg333 (Kyiv )
10.02.2020 в 00:16
А что был повод для пенальти?..этого не может быть ))
Ответить
+1
-5
amg333 (Kyiv )
10.02.2020 в 00:17
Эта информация не соответствует действительности))
Ответить
+1
-5
oda1979 (Запорожье)
10.02.2020 в 00:19
До пеналов ещё надо было бы дожить. Если бы наркоман с свистком заметил что третий гол Барселоны забит с нарушением.
Ответить
+1
-5
avatar
Барселинис (землянин)
10.02.2020 в 00:04
Барса играла плохо, но победила.. Победа им. Месси, как ни крути.
Ответить
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.02.2020 в 00:06
видаль лажаль
Ответить
0
-2
avatar
Blackboria (Тернопіль)
10.02.2020 в 00:01
Пішохід знову не забиває, зате асистує: три голи - три асисти П.С. От якого прутня в кіці матчу не поставили пенальті за фол Бартри на Мессі???
Ответить
+7
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.02.2020 в 00:00
и где те дуры, которые "засыпают" под матчи барсы? те, которые прогнозируют 2:1 в пользу огурцов (алжирская рабыня, ты СНОВА ПРОБАЛАБОЛИЛА, овца) ??
Ответить
+5
-2
avatar
Blackboria (Тернопіль)
10.02.2020 в 00:02
Зараз приповзуть, ще не переварили перемогу Барси ))
Ответить
+5
-2
Algrab (Костопiль)
10.02.2020 в 00:23
чмо сєпарське, закрийся та дивися чемп. лугандонії.
Ответить
0
-5
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.02.2020 в 00:25
У тебя горе.... Понимаю....
+4
-1
Algrab (Костопiль)
10.02.2020 в 00:27
Почекаємо гру з Наполі, оленю. Ось там в тебе буде горе:)
0
-5
avatar
Blackboria (Тернопіль)
10.02.2020 в 00:36
Почекаємо гру з ман Сіті
+2
-2
Algrab (Костопiль)
10.02.2020 в 00:38
продовжуй підлизувати сєпарам...
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
09.02.2020 в 23:59
нормальды!
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+4
-3

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