Примера. 23-й тур. Бетис - Барселона 2:3. Стиль открытых дверей, или Месси на раздаче

Это было противостояние двух одинаковых стилей. "Барса" при Кике Сетьене вернулась к истокам "тики-таки", а "Бетис" так играет давно – со времен того самого Сетьена. Однако сегодня кто-то должен был отступить от лекал и сыграть несколько иначе – более 50 процентов игрового времени владеть мячом две команды не могли.

Отступился "Бетис", который в начале матча, как и полагается против такого соперника, применял прессинг. В целом, "огурцы" больше атаковали и чаще били по воротам, зато "Барселона" показала впечатляющую эффективность: три удара за первый тайм, три в створ ворот, два гола.

Заправлял каталонским карнавалом Лионель Месси. Он сначала классно из глубины ассистировал Фрэнки де Йонгу, который выскочил один на один и со злостью вколотил мяч в сетку. А потом, в конце 45-минутки, со стандарта отпасовал на Серхио Бускетса, который нашел возможность для удара.

Так "Барселона" дважды отыгрывались, а вперед могла бы выйти, если бы и третий удар в створ оказался результативным. Однако Месси пробил бесхитростно для Роблеса.

"Бетис" вдвое чаще бил по воротам, но лишь каждый второй удар приходился на плоскость ворот тер Штегена. Поэтому и держалось равновесие. Когда Лангле выставленной в сторону рукой в ​​штрафной заблокировал удар Фекира на 5-й минуте, арбитр не сразу назначил пенальти, только после просмотра видеоповтора. "Лучше поздно, чем никогда" – подумал Каналес и не оставил шансов Марку-Андре с одиннадцатиметровой отметки. А во второй раз вынудил каталонцев догонять то же Фекир. Ошибка Артуро Видаля в центре поля не сошла каталонцам с рук. Француз принял мяч в зоне между центральным кругом и радиусом штрафной площади, приблизился к воротам и неотразимо пробил в нижний угол. Фестиваль.

Во втором тайме он продолжился, однако танцевала в основном "Барселона" – "Бетис" стоял в сторонке. Два момента Месси в течение пяти-семи минут должны были насторожить Руби и его ребят, однако двери и дальше оставались приоткрытыми. И грех было этим не воспользоваться.

"Барселона" заработала еще одно право на штрафной в глубине поля – Месси выполнил третью голевую передачу. На этот раз – на голову Клемана Лангле. Аргентинец идеально работал на раздаче, поэтому подорвать перспективы "Барсы" не могли даже неудачные сопутствующие обстоятельства. Например, удаление Лангле за вторую желтую карточку. Хотя оно, надо заметить, только уравняло составы, потому что за три минуты до того Фекир самоустранялся грубым фолом против соперника и словесной грубостью против арбитра. Детское поведение.

В конце матча "Бетис" снова ожил, но было уже поздно. Мог даже пропустить четвертый, если бы арбитр назначил пенальти по итогам борьбы Месси с Бартра. Дважды ведя в счете, "огурцы" проиграли этот матч. Руби не удивил Кике Сетьена.

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Барселона" 2:3

Голы: Серхио Каналес 6 (пен.), Набиль Фекир 26 - Френки де Йонг 9, Серхио Бускетс 45+3, Клеман Лангле 72

"Бетис": Хоэль Роблес, Серхио Каналес, Набиль Фекир, Борха Иглесиас (Лоренсо Морон 62), Вилльям Карвалью (Хоакин Санчес 70), Алекс Морено, Гуидо Родригес (Кристиан Тельо 86), Айсса Манди, Эмерсон, Карлос Аленья, Марк Бартра

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Серхио Бускетс, Клеман Лангле, Лионель Месси, Антуан Гризманн (Иван Ракитич 89), Френки де Йонг, Артуро Видаль (Артур Рамос 57), Самуэль Юмтити, Эктор Фирпо (Хорди Альба 57), Серхи Роберто

Предупреждения: Эмерсон 36, Айсса Манди 45+2, Гуидо Родригес 72, Набиль Фекир 76, Набиль Фекир 76 - Клеман Лангле 5, Серхи Роберто 29, Артуро Видаль 32, Серхио Бускетс 57, Клеман Лангле 79

Удаления: Набиль Фекир 76 - Клеман Лангле 79