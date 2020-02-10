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Месси оформил 3 ассиста в матче с Бетисом. У Лео 6 голевых в 4-х последних матчах
Лионель "сделал" 3 гола в матче с "Бетисом"
В рамках 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Бетис" 3:2.
Капитан каталонцев Лионель Месси оформил в этой встрече 3 ассиста. Аргентинский форвард отдал голевую передачу на Френки де Йонга на 9-й минуте и на Серхио Бускетса на 3-й добавленной минуте к первому тайму. А во второй половине встречи 32-летний Лео ассистировал французскому защитнику Клеману Лангле.
В 4-х последних матчах Месси отдал 6 результативных передач.
В текущем сезоне Лионель принял участие в 18 матчах Ла Лиги, в которых забил 14 голов и сделал 11 ассистов.