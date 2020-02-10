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Месси оформил 3 ассиста в матче с Бетисом. У Лео 6 голевых в 4-х последних матчах

Испания
(3 голосов)

Лионель "сделал" 3 гола в матче с "Бетисом"

Месси оформил 3 ассиста в матче с Бетисом. У Лео 6 голевых в 4-х последних матчах
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В рамках 23-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Бетис" 3:2.

Капитан каталонцев Лионель Месси оформил в этой встрече 3 ассиста. Аргентинский форвард отдал голевую передачу на Френки де Йонга на 9-й минуте и на Серхио Бускетса на 3-й добавленной минуте к первому тайму. А во второй половине встречи 32-летний Лео ассистировал французскому защитнику Клеману Лангле.

В 4-х последних матчах Месси отдал 6 результативных передач.

В текущем сезоне Лионель принял участие в 18 матчах Ла Лиги, в которых забил 14 голов и сделал 11 ассистов.

Месси оформил 3 ассиста в матче с Бетисом. У Лео 6 голевых в 4-х последних матчах - изображение 1

Месси оформил 3 ассиста в матче с Бетисом. У Лео 6 голевых в 4-х последних матчах - изображение 2

Месси оформил 3 ассиста в матче с Бетисом. У Лео 6 голевых в 4-х последних матчах - изображение 3

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В статье: Лионель Месси Барселона Бетис (Севилья) Ла Лига
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.02.2020 в 00:48
Ах, как же не хочется, я так предполагаю, писать рубрику - "Герой игрового дня - Лео Месси".... А придётся.....
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0
-1
Algrab (Костопiль)
10.02.2020 в 00:34
Буває....
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0
-1
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Spokoyno (Киев)
10.02.2020 в 00:33
Не голом єдиним красен гравець атаки! Проте ... Не подобається мені ця безгольова серія.
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0
-1

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