Месси раз-два-три. Бетис - Барселона 2:3. Обзор матча и видео голов

Для "Барселоны", как и предполагалось, это был сложный матч. Но более высокий класс сказался. Лионель Месси не забил, но сделал результат тремя ассистами – на де Йонга, Бускетса и Лангле. Сегодня он был на раздаче.

В целом же поединок получился интересным и зрелищным, а результат сохраняет интригу в чемпионате. Борьба за корону продолжается. Смотрите видеообзор матча 23-го тура Ла Лиги "Бетис" - "Барселона".

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Барселона" 2:3

Голы: Серхио Каналес 6 (пен.), Набиль Фекир 26 - Френки де Йонг 9, Серхио Бускетс 45+3, Клеман Лангле 72