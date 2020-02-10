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Месси раз-два-три. Бетис - Барселона 2:3. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Бетис - Барселона ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.02.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Месси раз-два-три. Бетис - Барселона 2:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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Для "Барселоны", как и предполагалось, это был сложный матч. Но более высокий класс сказался. Лионель Месси не забил, но сделал результат тремя ассистами – на де Йонга, Бускетса и Лангле. Сегодня он был на раздаче.

В целом же поединок получился интересным и зрелищным, а результат сохраняет интригу в чемпионате. Борьба за корону продолжается. Смотрите видеообзор матча 23-го тура Ла Лиги "Бетис" - "Барселона".

Севилья. Стадион "Бенито Вильямарин"
"Бетис" - "Барселона" 2:3
Голы: Серхио Каналес 6 (пен.), Набиль Фекир 26 - Френки де Йонг 9, Серхио Бускетс 45+3, Клеман Лангле 72

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В статье: Лионель Месси Барселона Чемпионат Испании Бетис (Севилья)
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