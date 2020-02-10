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Как Лунин четыре сейва осуществил. Видеообзор матча Райо Вальекано - Овьедо
Райо Вальекано - Реал Овьедо ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.02.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол
Андрей Лунин никак не может провести "сухой" матч в футболке "Овьедо". Впрочем, несмотря на то, что пропускает уже в пятом поединке подряд, у него хорошая пресса. В частности, в матче с "Райо Вальекано" он с четырьмя сейвами стал одним из лучших футболистов гостевой команды, был близок к тому, чтобы отразить пенальти.
Смотрите видеообзор поединка 27-го тура Сегунды "Райо Вальекано" - "Овьедо".
"Райо Вальекано" - "Овьедо" 1:1
Голы: Хосе Улоа 75 (пен.) - Родри 28
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