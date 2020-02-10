  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Как Лунин четыре сейва осуществил. Видеообзор матча Райо Вальекано - Овьедо
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Лунин четыре сейва осуществил. Видеообзор матча Райо Вальекано - Овьедо

Испания
(1 голосов)

Райо Вальекано - Реал Овьедо ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 09.02.2020 ⋇ Сегунда на UA-Футбол

Как Лунин четыре сейва осуществил. Видеообзор матча Райо Вальекано - Овьедо
UA-Футбол
Новина українською

Андрей Лунин никак не может провести "сухой" матч в футболке "Овьедо". Впрочем, несмотря на то, что пропускает уже в пятом поединке подряд, у него хорошая пресса. В частности, в матче с "Райо Вальекано" он с четырьмя сейвами стал одним из лучших футболистов гостевой команды, был близок к тому, чтобы отразить пенальти.

Смотрите видеообзор поединка 27-го тура Сегунды "Райо Вальекано" - "Овьедо".


"Райо Вальекано" - "Овьедо" 1:1
Голы: Хосе Улоа 75 (пен.) - Родри 28

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин Райо Валье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...